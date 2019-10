Vijay Hazare Trophy 2019: कुछ ऐसे Tamilnadu ने Rajsathan को हरा दिया, 'Other Match Result' भी देखें

jaipur:

इसके बाद, दूसरे विकेट के लिए मुकुंद और बाबा अपराजित के बीच 114 रनों की साझेदारी हुई। मुकुंद को 75 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर इस साझेदारी को खलील अहमद ने तोड़ा. अपराजित (52) के आउट होने से तमिलनाडु का स्कोर 3 विकेट पर 158 रन हो गया. हालांकि, कप्तान दिनेश कार्तिक (52) और शाहरुख खान (48) ने 100 रनों की दमदार साझेदारी करते हुए अपनी टीम की जीत दिला दी. मेजबान टीम के लिए तीन गेंदबाजों ने एक-एक विकेट लिया.

इससे पहले, राजस्थान की टीम की शुरुआत भी बेहद खराब रही और उसने महज 43 के कुल योग पर चार विकेट खो दिए। पांचवें विकेट के लिए अशोक मनेरिया (35) और अर्जित गुप्ता (77) के बीच 87 रनों की साझेदारी हुई. मनेरिया के आउट होने के बाद अर्जित ने राहुल चहर के साथ 62 रन जोड़े और टीम को सम्मानजक स्कोर तक पहुंचाया. अनिकेत चौधरी चार रन बनाकर नाबाद रहे. मेहमान टीम के लिए के विग्नेश ने सबसे अधिक तीन विकेट लिए। एम.मोहम्मद और साई किशोर ने दो-दो विकेट लिए। टी नाटराजन को एक विकेट मिला

कालारिया ने दिलाई गुजरात को जीत

रूस कालारिया के चार विकेट के दम पर गुजरात ने बंगाल को 38 रन से हरा दिया. गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे. बंगाल की टीम 46.2 ओवरों में 215 रनों पर ही ढेर होकर मैच हार गई. बंगाल के लिए सलामी बल्लेबाज श्रीवत्स गोस्वामी ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए. उनके अलावा अनूस्तूप मजूमदार ने 39 रनों का योगदान दिया. गोस्वामी शुरुआत से विकेट पर खड़े रहे लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण उनका संघर्ष जाया चला गया. उन्होंने अपनी पारी में 112 गेंदों का सामना किया और छह चौके लगाए.

त्रिपुरा ने जम्मू-कश्मीर को 2 विकेट से हराया

त्रिपुरा ने केएल सैनी ग्राउंड में खेले गए राउंड-1 के एलीट ग्रुप-सी के मैच में मंगलवार को जम्मू-कश्मीर को दो विकेट से हरा दिया. जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.2 ओवर में 197 रन का स्कोर बनाया, जिसे त्रिपुरा ने 44.1 ओवर में आठ विकेट खोकर हासिल कर लिया. त्रिपुरा की ओर से बिशाल घोष ने 62, मिलिंद कुमार ने 77 और कप्तान मणिसंकर मुरासिंह ने 26 रन बनाए. जम्मू-कश्मीर की ओर से उमर नाजिर मीर ने तीन, मोहम्मद मुधासिर और कप्तान परवेज रसूल ने दो-दो जबकि राम दयाल ने एक विकेट लिया. इससे पहले, जम्मू कश्मीर की टीम 43.2 ओवर में 197 रन पर सिमट गई.

टीम के लिए कामरान इकबाल ने 43, फाजिल राशिद ने 37 और अहमद बांदी तथा शुभम खजुरिया ने 28-28 रन बनाए. त्रिपुरा की ओर से हरमीत सिंह ने तीन, प्रत्युश सिंह, कप्तान मणिशंकर मुरासिंह और अजॉय सरकार ने दो-दो विकेट लिए.