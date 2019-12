रज्‍जाक के बुमराह को लेकर 'बचकाना' बयान पर Irfan Pathan का पलटवार, कही यह बात...

इन चार प्‍लेयर्स में से दो जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और रवींद्र जडेजा (Ravindra jadeja) का हाल के समय में भारतीय टीम की सफलता में अहम योगदान रहा है. संयोग से ये दोनों ही ख‍िलाड़ी गुजरात से हैं. जनवरी 2016 में इंटरनेशनल क्र‍िकेट में डेब्‍यू करने वाले बुमराह ने अब तक 12 टेस्‍ट, 58 वनडे और 42 टी20 मैच खेले हैं. टेस्‍ट क्र‍िकेट में 19.24 के औसत से 62, वनडे में 21.88 के औसत से 103 और टी20 इंटरनेशनल में 20.17 के औसत 51 रन उनके नाम पर दर्ज हैं. अपने इंटरनेशनल कर‍ियर में बुमराह के आंकड़ों से जुड़ी एक ऐसी बात है ज‍िस पर शायद ज्‍यादा लोगों का ध्‍यान नहीं गया है (Unique factor of jasprit bumrah's career).

सबसे रोचक बात है क‍ि इंटरनेशनल क्र‍िकेट के तीनों ही फॉर्मेट (टेस्‍ट, वनडे और टी20) में बुमराह की ओर से बनाए गए कुल रनों की संख्‍या उनके व‍िकेटों की संख्‍या से काफी कम हैं. टेस्‍ट में बुमराह ने अब तक 12 मैच में केवल 18 रन बनाए हैं जबक‍ि उनके व‍िकेटों की संख्‍या 62 तक पहुंच चुकी है. इसी तरह वनडे में बुमराह ने कुल 19 रन बनाए हैं जबकि व‍िकेटों के मामले में वे 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं. आश्‍चर्यजनक रूप से 42 टी20I में बुमराह के नाम पर कुल 8 रन हैं जो उनके इस फॉर्मेट के 51 व‍िकेटों की तुलना में काफी कम हैं. बल्‍लेबाजी में बुमराह के इस 'कमजोर प्रदर्शन' के पीछे का कारण यह भी है क‍ि भारत के मजबूत बल्‍लेबाजी क्रम के कारण उन्‍हें बैट‍िंग का मौका कम ही म‍िला है. टेस्‍ट क्र‍िकेट में उन्‍हें 17, वनडे में 13 और टी20 में छह बार बल्‍लेबाजी करने का मौका म‍िला है.

गौरतलब है क‍ि टेस्‍ट क्र‍िकेट में भारत के भागवत चंद्रशेखर और न्‍यूजीलैंड के क्र‍िस मार्ट‍िन के नाम रन से ज्‍यादा व‍िकेट दर्ज हैं. चंद्रशेखर ने 58 टेस्‍ट में 242 व‍िकेट ल‍िए लेक‍िन वे केवल 167 रन ही बना सके. इसी तरह क्र‍िस मार्ट‍िन ने 233 टेस्‍ट व‍िकेट ल‍िए लेक‍िन वे केवल 123 रन बना पाए. ऑस्‍ट्रेल‍िया के ब्रूस रीड, जैक सांडर्स और भारत के प्रज्ञान ओझा ने भी टेस्‍ट में ज‍ितने रन बनाए हैं, उससे कहीं ज्‍यादा व‍िकेट ल‍िए हैं. लेक‍िन क्र‍िकेट के तीनों फॉर्मेट में खाते में व‍िकेट से कम रन होने का बुमराह का 'र‍िकॉर्ड' अपने आप में खास ही माना जा सकता है.

