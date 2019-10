PAK vs SL: दूसरे T20 मैच में भी 'गोल्डन डक' पर आउट हुए Umar Akmal, नाराज फैन बोला, '100 रन से सेंचुरी मिस की..'

पाकिस्तान टीम की हार के बाद Shoaib Akhtar बोले, Sarfaraz Ahmed कन्फ्यूज कप्तान...

'डक' पर आउट होने के बाद उमर क्रिकेटप्रेमियों के निशाने पर रहे और उन्होंने उमर को खरी-खोटी सुनाई (Umar Akmal Trolled by fans). उमर अकमल की नाकामी पर कुछ Memes भी देखने को मिले. एक फैन ने लिखा, 'उमर अकमल के लिए बैक टू बैक गोल्डन डक. सबसे खराब वापसी. ' एक अन्य फैन ने उमर अकमल के 'डक' पर आउट होने के बाद निराश कोच मिस्बाह उल हक को दिखाया. एक फैन की रिएक्शन तो और भी रोचक थी . उसने लिखा, 'उमर अकमल ने अपनी दूसरी सेंचुरी 100 रन के अंतर से मिस कर दी है. ' डालते हैं ऐसे ही कुछ रोचक ट्वीट्स पर नजर..

#misbahulhaq

How much favour will you give to your old expired guns. Ahmed shehzad and Umar akmal.........??????? If you still back them up, then you might go home as well. No need of you also. — M.Raja Arshad (@MRajaArshad) October 7, 2019

Well played Sri Lanka - job well done!! As for Pakistan, I don't even know where to start.. but I will start with Umar Akmal - he needs to go already. #PAKvSL — سنیا عابد (@Saniya_A) October 7, 2019

Back to back golden ducks for Umar Akmal! The most disastrous of all comebacks... #PAKvSL pic.twitter.com/QfDG2MS2VU — Bilal (@Bilal_Arif_) October 7, 2019

Umar Akmal just missed his second century by 100 score.. only..

Damn poor luck...#PAKvsSL pic.twitter.com/eOyRMT5cSE — Panda (@itx_maadii) October 7, 2019

टी20 सीरीज में पाकिस्तान टीम न तो अच्छी गेंदबाजी कर सकी और न ही बल्लेबाजी. श्रीलंका से मिले 183 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान पाकिस्तान ने 52 रन के अंदर ही पांच विकेट गंवा दिए थे, इनमें वानिंदु हसरंगा द्वारा एक ही ओवर में लिए गए तीन विकेट भी शामिल रहे. हसरंगा ने पारी के आठवें ओवर में अहमद शहजाद (13), कप्तान सरफराज अहमद (26) और उमर अकमल (0) के विकेट हासिल किए. इसके बादइमाद वसीम (47) और आसिफ अली (29) ने छठे विकेट के लिए 75 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान को मैच में वापस लाने की कोशिश की. लेकिन वसीम (Imad Wasim) के आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम लक्ष्य से दूर होती चली गई और 147 रन पर आउट हो गई.