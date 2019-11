प्रदूषण के कारण दिल्ली के पहले टी20 मैच के दौरान दो बांग्लादेशी प्लेयर्स को हुई थी उल्टी: रिपोर्ट

Jasprit Bumrah ने अपनी फोटो पोस्ट की तो हरभजन ने 'लुक' को लेकर किया यह कमेंट..

इससे पहले, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच के पहले प्रैक्टिस के दौरान बांग्लादेश टीम के कुछ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मॉस्क पहने नजर आए थे. बहरहाल, दोनों टीमों ने खेलने के लिहाज से मुश्किल परिस्थितियां होने के बावजूद मैच खेला. मैच के बाद बांग्लादेश टीम के स्टार बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने स्वीकार किया कि विपरीत परिस्थितियों में उनकी टीम को काफी संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने कहा-हमने प्रदूषण पर ध्यान देने के बजाय गेंदबाजों का सामना करने पर ध्यान केंद्रित किया. मैच के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने मुश्किल स्थितियों के बावजूद मैच खेलने के लिए दोनों टीमों को धन्यवाद दिया था. उन्होंने बांग्लादेश टीम को जीत के लिए बधाई दी थी.

Thank u to both the teams to play this game @ImRo45 @BCBtigers under tuff conditions .. well done bangladesh ..