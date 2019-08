SL vs NZ: टॉम लाथम की शतकीय पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने चौथे दिन बनाई बढ़त

WI vs India: भारत ने 318 रनों से विंडीज को दी शिकस्त, बुमराह ने झटके 5 विकेट

New Zealand's lead has crossed 100, so has their sixth-wicket partnership. And Colin de Grandhomme is playing an absolute masterclass here Follow #SLvNZ live https://t.co/vHUIvrr8E6 pic.twitter.com/zZehzeAuMh

टॉम लाथम (Tom Latham) और वॉटलिंग (BJ Watling) ने शनिवार के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम को बढ़त दिलाई. दोनों ने मिलकर पांचवे विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी की. दमदार बल्लेबाजी कर रहे लाथम 269 के कुल योग पर पांचवे विकेट के रूप में आउट हुए. ऑलराउंडर ग्रैंडहोम (Colin de Grandhomme) ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और वॉटलिंग के साथ मिलकर स्कोर को 350 के पार पहुंचाया.

Stumps: The light is not good enough to continue



Grandhomme (83*) and Watling (81*) have pushed New Zealand's lead to a solid 138. Tomorrow promises to be a big day. Can they pull off a win here?#SLvNZ SCORE https://t.co/vHUIvrr8E6 pic.twitter.com/aoNDyS3upt