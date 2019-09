यह आधार था Yuvraj Singh के बड़े कारनामे का, प्रशंसकों ने 12वीं वर्षगांठ पर कुछ ऐसे किया याद

नई दिल्ली:

உடல் சிலிர்த்த தருணம்....#OnThisDay in 2007, Stuart Broad to Yuvraj Singh in WT20 match at Durban



18.1 SIX

18.2 SIX

18.3 SIX

18.4 SIX

18.5 SIX

18.6 SIX#YuvrajSingh pic.twitter.com/NCxK1gPNW9 — கணேஷ் வாணியம்பாடி (@ganesh_vnb) September 19, 2019

साल 2007 में टी-20 विश्व कप के इस पहले संस्करण में भारत ने ग्रुप चरण के मैच में इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा था. उस मैच में भारतीय टीम 18वें ओवर तक तीन विकेट पर 171 रन बना चुकी थी और वह अंतिम दो ओवरों में अधिक से रन बनाना चाहती थी. इस प्रयास में युवराज और महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर डटे हुए थे. युवराज ने 18वें ओवर में एंड्रयू फ्लिंटॉफ की आखिरी दो गेंदों पर दो चौके जड़कर इंग्लैंड को हैरान कर दिया.

Time flies & all we have is memories.



Today is the 12-year anniversary of @YUVSTRONG12's historic feat to the record books by hitting six consecutive sixes off Stuart Broad. #YuvrajSingh scored 50 runs in just 12 balls in that match. It's still a T20I Record! #TeamIndia pic.twitter.com/0EhmYg5I7S — Riddhi Shah (@_Riddhishah_) September 19, 2019

लगातार दो चौके खाने के बाद ओवर खत्म होने पर युवराज सिंह और एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बीच बहुत ही गर्मागरम बहस हो गई. मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवराज स्कवॉयर लेग की तरफ खड़े फ्लिंटॉफ की तरफ बढ़ें. ऐसे में अंपायरों और धोनी ने बीच-बचाव कर मामला शांत किया, लेकिन इस घटना ने युवराज को बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर दिया.

With pressure mounting in the 2007 T20 World Cup, one man delivered with six sixes in six balls — @YUVSTRONG12.https://t.co/abPxR1wRKV — Twitter Moments India (@MomentsIndia) September 19, 2019

और युवराज अभी तक अपने इंटरव्यू में जिक्र करते रहते हैं कि अगर उन्होंने ब्रॉड के ओवर में लगातार छक्के जड़े, तो उसके पीछे यह घटित घटना एक बड़ी वजह रही. और उनका गुस्सा स्टुअर्ट ब्रॉड पर उतरा.



युवी ने इसके बाद अगले ओवर में जो किया वह अब तक इतिहास में दर्ज है और उस रिकॉर्ड को अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है. मैच का 19वां ओवर स्टुअर्ट ब्रॉड लेकर आए और युवराज ने लगातार छह छक्के जड़कर इतिहास रच दिया. युवराज ने इस दौरान 12 गेदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और टी-20 में वह ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने. युवराज की इस शानदार पारी के दम पर भारत ने चार विकेट पर 218 रन का स्कोर बनाया और इंग्लैंड को छह विकेट पर 200 रन पर रोककर 18 रन से मैच जीत लिया.