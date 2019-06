इन अहम कारकों ने युजवेंद्र चहल को बनाया और ज्यादा परिपक्व, खुद लेगी ने किया खुलासा

यह भी पढ़ें: World Cup 2019: विजेता को मिलेगी अभी तक की सबसे बड़ी और मोटी रकम, आईसीसी ने किया ऐलान

चहल ने हालिया दौर में अच्छी सफलता हासिल की है लेकिन वह इसका श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को देना नहीं भूलते. चहल ने कहा, "माही भाई (धोनी) ने हमारी काफी मदद की है. वह हमें बताते हैं कि विकेट किस तरह से खेलेगी. इससे हमें पता चल जाता है कि क्या करना है, हमारा समय इस बात को पता करने में नहीं जाता. मेरे और कुलदीप के लिए यह एक बड़ा प्लस प्वांइट है." धोनी कई बार स्टम्प माइक में यह बताते हुए कैद हुए हैं कि चहल और कुलदीप को कहां गेंद फेंकनी चाहिए. धोनी के अलावा चहल टीम के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी सफलता की वजह बताते हैं.

