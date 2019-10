इसलिए Virender Sehwag ने Anil Kumble से उनके 49वें जन्मदिन पर मांगी माफी, दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली:

Birthday wishes to India's greatest match winner @anilkumble1074 ! Have learnt so much from you and you are the best leader that I have played under! Thanks for inspiring generations of cricketers. pic.twitter.com/NAM2KeFdtX — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 17, 2019

गंभीर के सलामी जोड़ीदार वीरेंद्र सहवाग ने कहा, "भारत के सबसे महान मैच विनर्स में से एक और एक शानदार रोल मॉडल. आपको दूसरे शतक से दूर रखने के लिए माफी चाहता हूं अनिल कुंबले भाई. लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि आप वास्तविक जीवन में शतक बनाए. केवल 51 साल और बाकी हैं. आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं अनिल भाई।"

Many more happy returns of the day to India's greatest match winner @anilkumble1074 bhai. May you continue to inspire and have a healthy and joyful life ahead. pic.twitter.com/kaoFkp5Qzl — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) October 17, 2019

कुंबले ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में 110 रनों की पारी खेली थी. वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट किया, "आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं अनिल कुंबले. भगवान आप पर आज और आने वाले समय में हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे"

One of India's greatest ever Match winners and a terrific role model. Sorry for depriving you of your second century @anilkumble1074 bhai. But I pray that you score a century in real life. Only 51 more to go.. come on ..come on Anil Bhai ! Happy Birthday pic.twitter.com/P7UnvoLBlU — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 17, 2019

कुंबले ने भारत के लिए कुल 132 टेस्ट और 271 वनडे मैच खेले. उन्होंने टेस्ट में 619 और वनडे में 337 विकेट चटकाए.