इस वजह से विराट कोहली ने अपनी प्रेरणा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बताया लियोनेल मेसी से बेहतर फुटबॉलर

विराट कोहली के फुटबॉलप्रेम से पूरा क्रिकेट जगत बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है. इंडियन फुटबॉल लीग में भी एक टीम में उनकी हिस्सेदारी है और विराट ने आगे भी फुटबॉल में और ज्यादा पैसा लगाने के की बात कही है. बहरहाल, मुद्दे की बात पर लौटते हैं. विराट कोहली के बयान पर, जिसके तहत उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अर्जेंटीनाई कप्तान लियोनेल मेसी से बेहतर करार दिया है.

विराट कोहली ने कहा है कि उन्हें पुर्तगाली स्टार रोनाल्डो से प्रेरणा मिलती है. और वजह यह है कि रोनाल्डो अपने अतुलनीय फुटबॉल पर काम करने के तरीके से मेसी के मुकाबले कहीं ज्यादा चुनौती स्वीकार करते हैं. दरअसल रोनाल्डो और विराट दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने फिटनेस के मामले में अपने लिए न केवल नए मानक स्थापित किए बल्कि अपने इर्द-गिर्द लोगों के लिए भी मानदंड स्थापित किए हैं. विराट ने कहा कि मेरे लिए रोनाल्डो किसी भी खिलाड़ी से ऊपर हैं. उनका समर्पण और उनका खेल पर काम करने का तरीका अतुलनीय है. आप प्रत्येक मैच में इसे देख सकते हैं. वह जिस भी क्लब से खेलते हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं. वह मुझे प्रेरणा प्रदान करते हैं.

