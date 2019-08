इसलिए खुद ब खुद डांस निकल आता है, कप्तान विराट कोहली ने किया खुलासा

Top win and top bowling from this guy . pic.twitter.com/TX5FkhpTCX

चहल से बातचीत के दौरान कोहली ने कहा, "मैं मैदान पर भरपूर आनंद ले रहा हूं. सिर्फ कप्तान होने के कारण मैं किसी प्रकार के दबाव में नहीं रहता. हमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला है और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम जीवन का आनंद लें. हमें जब भी जहां भी संगीत बजे नाचना चाहिए और अपने विपक्षी साथियों को भी संग ले लेना चाहिए. मौजूदा समय में मैं काफी खुश हूं और यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है डांस करने से नहीं चूकता"

कोहली ने दूसरे वनडे में 120 रनों की पारी खेली. भारत ने यह मैच जीता. कोहली ने इस पारी के दौरान कई रिकार्ड कायम किए. कोहली ने अपने वनडे करियर का 42वां शतक पूरा किया. कोहली ने इस पारी के दौरान सौरव गांगुली के 11363 रनों के रिकार्ड को पीछे छोड़ा और अब उनकी नजर सचिन तेंदुलकर के 18426 रनों के विश्व रिकार्ड पर है.

