इसलिए मोईन अली हुए दूसरे टेस्ट से बाहर, इंग्लैंड ने घोषित की टीम

Shane Warne says time together at the @rajasthanroyals may help Jofra Archer succeed against Steve Smith in the #Ashes - https://t.co/mEzChC53qz pic.twitter.com/LlTKLcPbys

यह भी पढ़ें: अब अनिल कुंबले ने राहुल द्रविड़ को हितों के टकराव पर नोटिस भेजने पर दिया यह बयान

मोईन अली की बात करें, तो पहला उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था. जहां मोईन अली पहली पारी में शून्य पर आउट होने के बाद दूसरी पारी में सिर्फ 4 रन ही बना सके थे, तो बॉलिंग में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं ही कर सके थे. बर्मिंघम में मोईन अली ने पहली पारी में 1, तो दूसरी पारी में 2 विकेट लिए थे. मोईन को दोनों ही पारियों में नॉथन लॉयन ने चलता किया, जो अभी तक कुल 11 बार मोईन अली को आउट कर चुके हैं.

The #Ashes series now heads to Lord's with the second Test starting August 14.



Before then, Australia travel to Worcester for a three-day tour match. pic.twitter.com/jtTm5JNNW6