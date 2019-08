इतने शानदार संदेश लसिथ मलिंगा को भारतीय दिग्गजों ने उनके संन्यास पर दिए

नई दिल्ली:

Congratulations on a wonderful One Day career, #Malinga.

Wishing you all the very best for the future. pic.twitter.com/RLeKIudyWl — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 26, 2019

बुमराह ने भी मुंबई इंडियंस के अपने साथी के बारे में कहा, "मलिंगा की शानदार गेंदबाजी. आपने क्रिकेट के लिए जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद. मैंने हमेशा आपसे सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा". भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा, "शानदार वनडे करियर के लिए आपको बधाई. भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकमानाएं."

Classic Mali spell Thank you for everything you've done for cricket. Always admired you and will always continue to do so . — Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) July 26, 2019

पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने ट्विटर पर लिखा, "केवल एक ही गेंदबाज जिन्होंने विश्व कप में दो हैट्रिक और वनडे में कुल तीन हैट्रिक ली है. एक ऐसा क्रिकेटर जिन्होंने कई युवा क्रिकेटरों को प्रेरित किया है.

Only Bowler to take 2 WC Hatricks, total 3 ODI hatricks, & a man who made so many aspirations and beliefs come true in young cricketers, that one can succeed & like how, even with an unconventional bowling action. One of the all time greats & a great ambassador, #ThankYouMalinga pic.twitter.com/5GAByLTqFv — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 26, 2019

हमेशा महान. शुक्रिया मलिंगा". वनडे क्रिकेट में तीन हैट्रिक लेने वाले मलिंगा एकलौते गेंदबाज हैं. उन्होंने इस प्रारूप में 226 मैचों में कुल 338 विकेट लिए हैं. उन्होंने 2004 में श्रीलंका के लिए पहला मैच खेला था.

मलिंगा ने घरेलू दर्शकों के सामने संन्यास लेने का फैसला किया और उनके इस फैसले का सम्मान करते हुए हजारों दर्शक अपने इस चहेते खिलाड़ी को विदाई देने पहुंचे.