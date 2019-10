कुछ ऐसे Steve Smith देवता से इंसान बन गए! Cricket Australia ने शेयर किया Video

यह भी पढ़ें: Mayank Agarwal यह धमाल करने वाले Virendra Sehwag के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय बल्लेबाज

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिखा कि आखिरकार स्टीव स्मिथ इंसान साबित हुए!! स्मिथ गाबा में शैफील्ड ट्रॉफी के मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए. ध्यान दिला दें कि स्मिथ की यह नाकामी एशेज में इंग्लैंड के खिलाफ 110.57 से बनाए गए 774 रन बनाने के बाद आयी है. इस प्रदर्शन के लिए स्मिथ को कॉम्पटन मिलर मेडल से सम्मानित किया गया था.

Turns out Steve Smith is human after all! Out for a duck on a day of #SheffieldShield carnage at the Gabba pic.twitter.com/9LI8VPga8x