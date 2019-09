कुछ ऐसे सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले ने दी अब्दुल कादिर को श्रृद्धांजलि, इमरान खान ने कही यह 'बड़ी बात'

नई दिल्ली:

Remember playing against Abdul Qadir, one of the best spinners of his times. My heartfelt condolences to his family. RIP. pic.twitter.com/iu03d45sJ0 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 7, 2019

अनिल कुंबले ने कादिर को ऐसा गेंदबाज बताया, जिन्होंने लेग स्पिन की कला को फिर से जीवित किया

Saddened to hear about the sudden demise of Abdul Qadir, a great exponent of legspin who revived the art. Heartfelt condolences to his family and friends. — Anil Kumble (@anilkumble1074) September 7, 2019

वहीं, अब्दुल कादिर में बहुत ही ज्यादा भरोसा जताने वाले और क्रिकेट के दिनों में उनका प्रोत्साहन करने वाले इमरान खान ने दिवंगत गेंदबाज को सर्वकालिक महान लेग स्पिनर में से एक बताया. साथ ही, इमरान ने लिखा कि कादिर एक ऐसे शख्स थे, जो ड्रैसिंग रूम के माहौल को जीविंत बनाए रखते थे.

Deeply saddened to hear of Abdul Qadir's passing. My prayers & condolences go to the family. Abdul Qadir was a genius, one of the greatest leg spinners of all time. And he was also the life of the dressing room entertaining the team with his wit & humour. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 7, 2019

उन्होंने लिखा कि कादिर के आंकड़े उनकी काबिलियत के साथ इंसाफ नहीं करते. उस दौर में डीआरएस होता, तो कादिर के विकेट भी शेन वॉर्न जितने होते

Qadir's bowling statistics do not do justice to his genius. Had he been playing cricket now with the modern DRS system, where batsmen can be given out on the front foot as well, Qadir would have gotten as many wickets as the great Shane Warne. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) September 7, 2019

पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने ट्वीट किया, "सभी ने उन्हें कई कारणों से जादूगर कहा, लेकिन जब उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं अगले 20 साल तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलूंगा तो मुझे विश्वास हो गया. वह बिल्कुल एक जादूगर थे. एक लेग स्पिनर और अपने समय के महान गेंदबाज. अब्दुल कादिर आपकी कमी खलेगी लेकिन आपको कभी भूलेंगे नहीं"

They called him the magician for many reasons but when he looked me in the eyes & told me I was going to play for Pakistan for the next 20 years, I believed him.A Magician, absolutely. A leg spinner & a trailblazer of his time. You will be missed Abdul Qadir but never forgotten — Wasim Akram (@wasimakramlive) September 6, 2019

कादिर 67 साल के थे और पाकिस्तान के लिए उन्होंने 67 मैचों में हिस्सा लिया था. टेस्ट में उनके नाम 236 विकेट हैं. वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के मुख्य चयनकर्ता भी रह चुके थे.