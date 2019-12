कुछ ऐसे Prithvi Shaw ने 'डबल धमाके' से दिया आलोचकों को करारा जवाब

यह भी पढ़ें: इसलिए सेलेक्टरों ने मयंक अग्रवाल को दी पृथ्वी शॉ पर वरीयता, वनडे टीम घोषित

मुकाबले में दूसरे दिन मंगलवार के खेल की समाप्ति पर बड़ौदा का स्कोर पहली पारी में 9 विकेट पर 301 रन था. और बुधवार को जल्द ही 307 रन पर समाप्त हो गई. और इसके बाद जब मुंबई अपनी दूसरी पारी में बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी, तो मानो पृथ्वी शॉ कुछ अलग ही खाकर मैदान पर उतरे. और उन्होंने उतरते ही मेजबान गेंदों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी.



#PrithviShaw made a statement on Wednesday as he slammed a destructive double hundred in #Mumbai's #RanjiTrophy Elite Group B game against #Baroda.



Photo: IANS pic.twitter.com/IgYjVRv6eg