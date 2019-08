कुछ ऐसे सचिन व गंभीर सहित भारतीय क्रिकेटरों ने देशवासियों को दी ईद की शुभकामनाएं

नई दिल्ली:

Eid Mubarak to everyone celebrating the festival of Eid al-Adha.

May the blessings of the Almighty be with everyone. pic.twitter.com/xpJYlc46FI — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 12, 2019

Eid mubarak everyone. May you all have a wonderful Eid. Make sure to give qurbani to the needy #eidmubarak @iamyusufpathan pic.twitter.com/q3WFCnRco9 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) August 12, 2019

This Eid-ul-Adha , I wish Allah's blessings to light up your life and hope that it is filled with happiness, peace , joy and success #EidAdhaMubarak pic.twitter.com/mNfr9lI9tb — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 12, 2019

My best wishes on the occasion of Eid al- Adha to everyone celebrating. I hope it strengthens our belief in the spirit of peace & happiness, and brings love & prosperity to everyone #EidMubarak pic.twitter.com/qcJfEvBXIv — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 12, 2019