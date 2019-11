IPL: KKR की ओर से रिलीज किए गए क्रिस लिन ने T10 League में रचा इतिहास, शाहरुख की टीम को ऐसे दिया जवाब..

अजिंक्य रहाणे ने पिंक बॉल के साथ सोते हुए फोटो पोस्ट की तो शिखर धवन ने यूं किया मजाक..

Scoring the highest run in T10, Chris Lynn is the Man of the Match! #AbuDhabiT10 #t10league #t10season3 #inabudhabi #AldarProperties #TeamAbuDhabi #MarathaArabians pic.twitter.com/e9LLeElnS0

लिन ने अपनी इस पारी के दौरान टीम अबूधाबी के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. अपनी पारी में उन्होंने नौ चौके और सात छक्के जड़े. मजे की बात यह है कि लिन की यह पारी केकेआर की ओर से आईपीएल के 2020 सीरीज के लिए उन्हें रिलीज किए जाने के बाद आई है. टी10 लीग की अपनी इस धमाकेदार पारी के जरिये लिन ने एक तरह से उन्हें रिलीज करने के केकेआर टीम प्रबंधन और फ्रेंचाइजी के ऑनर शाहरुख खान को जवाब दे दिया है.

Here are our 13 Knights that we retained on the much-spoken retention day! #KKR #KorboLorboJeetbo #IPL2020 pic.twitter.com/IMNXSQt0m1