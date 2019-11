Syed Mushtaq Ali Trophy: दिल्ली और मुंबई की अपने-अपने मुकाबलों में शानदार जीत

यह भी पढ़ें: और अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को इस मामले में मिली क्लीन चिट

मुंबई के लिए धवल कुलकर्णी, शिवम दुबे और शम्स मुलानी ने दो-दो जबकि शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर ने एक-एक विकेट हासिल किए. इससे पहले, मुंबई ने पृथ्वी शॉ और आदित्य तारे के अर्धशतकों की मदद से पांच विकेट पर 206 रनों का स्कोर बनाया. आठ महीने के प्रतिबंध के क्रिकेट में लौटे शॉ ने 39 गेंदों पर सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 63 और तारे ने 48 गेंदों पर 12 चौके और एक छक्के के सहारे 82 रनों की पारी खेली. उनके अलावा सिद्धेश लाड ने नाबाद 32 और श्रेयस अय्यर ने 16 रन बनाए. असम के लिए रियान पराग ने तीन और कप्तान अबु नाशिम ने दो विकेट चटकाए.

MUST WATCH : Meghalaya all-rounder Abhay Negi raised the fastest 50 in the @paytm #MushtaqAliT20 today in just 14 balls.



