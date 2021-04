CSK vs RCB: सुरेश रैना (Suresh Rain) ने आईपीएल में छक्का जमाने का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रैना ने आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान छक्का लगाने के साथ ही अपने आईपीएल करियर में 200 छक्के पूरा करने में सफल हो गए हैं. आईपीएल के इतिहास में 200 या उससे ज्यादा छक्के जमाने वाले रैना 7वें बल्लेबाज हैं तो वहीं चौथे भारतीय बल्लेबाज भी बपन गए हैं. रैना से पहले 200 या उससे ज्यादा छक्का रोहित शर्मा, धोनी और विराट कोहली जमा चुके हैं. रोहित शर्मा ने आईपीएल में अबतक 222 छक्के जमाए हैं. आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्का जमाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने 354 छक्के अपने आईपीएल करियर में लगाए हैं.

सुरेश रैना ने डेविड वॉर्नर को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है. वॉर्नर ने अबतक 199 छक्के आईपीएल में लगाए हैं. बता दें कि रैना आरसीबी के खिलाफ मैच में 18 गेंद पर 24 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में रैना ने 1 चौके और 3 छक्के जमाए. रैना की बल्लेबाजी कमाल की रही. भले ही ही केवल 24 रन बनाए लेकिन उनके द्वारा लगाए गए 3 छक्कों ने फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया.

सीएसके ने आरसीबी के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. डुप्लेसी ने 50 रन की पारी खेली और हर्षल पटेल की गेंद पर आउट हुए. रैना भी पटेल की गेंद पर आउट हुए थे. दोनों बल्लेबाजों को हर्षल पटेल ने लगातार 2 गेंद पर आउट कर सीएसके की टीम को मुसीबत में पहुंचा दिया था. हर्षल पटेल इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

