ENG vs AUS: ओल्डट्रेफर्ड टेस्ट की जीत के बाद 'घमंड से चूर' स्टीव स्मिथ ने की ऐसी हरकत, हुई आलोचना..

प्रशंसकों का आरोप है कि स्मिथ ने इंग्लैंड के प्लेयर जैक लीच (Jack Leach)की नकल उतारते हुए ऐसा किया. सीरीज के तीसरे टेस्ट में लीच ने इंग्लैंड की एक विकेट की करिश्माई जीत में विजयी रन बनाया था. इंग्लैंड के मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार, 30 वर्षीय स्मिथ (Steve Smith) को लीच की नकल उतारते हुए लीच की तरह बाएं हाथ से 'शेडो बैटिंग' करते हुए भी देखा गया.

Steve Smith just been taking the piss out of Jack Leach by putting on glasses and shadow batting left handed in the middle of the team huddle. — David Coverdale (@dpcoverdale) September 8, 2019

स्मिथ (Steve Smith) की यह हरकत फैंस को नागवार गुजरी. उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर गुस्सा उतारा. नजर डालते हैं इस बारे में लोगों के खास ट्वीट्स पर..

As always , classless in victory... — Kaypers (@kaypers23) September 9, 2019

Feel pity. You can't buy class. — Mark Jordan (@MarkSJordan) September 8, 2019

Jack Leach mimicked his 1* when England won a classic.



Steve Smith, a cheat, celebrated by openly mocking a fellow professional.



Some people are just classier than others. https://t.co/rFuy1JYfTH — Tom Albrighton (@tmalbrghtn) September 8, 2019

Stay classy eh @stevesmith49 ? As far as I know, Jack Leach has never cheated to win a test match, you have,

So celebrate all you like, take the Piss as much as you like, but you can't buy class, and you'll never ever have class https://t.co/F36Oq2Hhyt — Not Jim White (@NotJimWhite1) September 8, 2019

So Steve Smith, this “good lad” who's served his time who we're all supposed to feel sorry for and not boo, celebrated tonight by putting glasses on and taking the piss out of Jack Leach! The man is nothing but a c*%t amongst a team of pricks! #CheatingBastards — Jonathan Merrick (@SheffieldGunner) September 8, 2019

@stevesmith49 what a rodent you are mocking @jackleach1991. The Australian cricket team hasn't changed, still poor sportsmanship as usual #TheAshes — Jules (@jdon73) September 9, 2019

Keeping it classy I see! #Ashes2019 — BoB (@mickie1975) September 8, 2019

गौरतलब है कि एशेज के इस प्रदर्शन के बाद स्मिथ (Steve Smith) को टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली (Virat Kohli)से बेहतर बल्लेबाज माना जा रहा है. स्मिथ अब तक 67 टेस्ट 6870 रन बना चुके हैं जबकि विराट कोहली ने 79 टेस्ट में 6749 रन बनाए हैं. खास बात यह है कि स्मिथ का टेस्ट क्रिकेट का औसत विराट कोहली (Virat Kohli) से काफी ऊपर है. जहां स्मिथ का इस समय टेस्ट क्रिकेट का रन औसत 64.8 का है, वहीं विराट ने टेस्ट में 53.1 के औसत से 79 टेस्ट में 6749 रन बनाए हैं. वैसे टेस्ट क्रिकेट में भले ही स्मिथ को विराट पर बढ़त हासिल है लेकिन टी20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में विराट उनके आगे हैं. स्मिथ का वनडे औसत 41.41 का और टी20I औसत 21.55 का है जबकि विराट ने वनडे में 60.3 के औसत से 11520 और टी20I में 49.4के औसत से 2369 रन बनाए हैं.

