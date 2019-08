Lasith Malinga ends his ODI career with 338 wickets, as the 9th highest wicket-taker in the format; third highest for Sri Lanka! #ThankYouMalinga #LEGEND pic.twitter.com/dvRy80DTgj

क्रिस वोक्‍स ने किया कमाल, आयरलैंड को 143 रनों से हराकर इंग्‍लैंड ने प्रतिष्‍ठा बचाई

आज हासिल इन तीन विकेट के साथ मलिंगा (Lasith Malinga) ने अपने वनडे विकेटों की संख्‍या 338 पर जाकर समाप्‍त की. यह संख्‍या भारत के अनिल कुंबले से एक विकेट ज्‍यादा है. वनडे इंटरनेशनल में विकेट लेने के मामले में मलिंगा नौवें स्‍थान पर हैं. इस जीत के साथ श्रीलंका ने तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

Lasith Malinga took the final wicket and ends his ODI career with a stunning victory! Sri Lanka won the 1st ODI by 91 runs and take 1-0 lead in the 3-match series!



Bangladesh 223-all out (Lasith Malinga 3/38, Nuwan Pradeep 3/51) v Sri Lanka 314/8#ThankYouMalinga #LEGEND pic.twitter.com/L30xnx68M5