इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के तहत रविवार को चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए दिन के दूसरे रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद को सुपर ओवर में मात देकर पांच मैचों में अपनी चौथी जीत दर्ज की. दिल्ली को जीत के लिए 8 रन बनाने थे और पारी की शुरुआत करने कप्तान पंत और शिखर धवन उतरे. पंत ने राशिद खान की तीसरी गेंद पर चौका जड़कर पलड़ा अपनी टीम की ओर झुकाया जरूर, लेकिन बाद में राशिद खान ने अगली तीन गेंदों पर आसानी से रन बनने नहीं दिए. दिल्ली के लिए जीत का आखिरी गेंद लेगबायी के जरिए ही आया और दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी जीत सुनिश्चित कर दी. दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए सुपर ओवर में 8 रन बनाए थे. नियम के हिसाब से हैदराबाद के लिए सुपर ओवर में वॉर्नर और विलियमस बैटिंग के लिए उतरे, लेकिन अक्षर पटेल ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए इन दोनों दिग्गजों को सात ही रन बनाने दिए.

हालांकि, दोनों ने मिलकर आठ रन बनाए थे, लेकिन वॉर्नर के एक रन को शॉर्ट करार दिया गया और स्कोर सात रह गया. बहरहाल, दिल्ली की जीत हैदराबाद की सुपर ओवर की रणनीति पर सवाल खड़ा कर गयी और चर्चा ऐसी रही कि विलियम्ससन के साथ सुपर ओवर में मैच में आतिशी पारी खेलने वाले जॉनी बैर्यस्टो को पारी शुरू करने क्यों नहीं भेजा. अगर हैदाराबद ने दांया-बांया संयोजन चुना था, तो भी यह गलत था क्योंकि यहां फॉर्म और मैच के कॉन्फिडेंस को ज्यादा वरीयता प्रदान करनी चाहिए थी, जो जॉनी बैर्यस्टो के साथ ज्यादा था. वहीं तारीफ करनी होगी कोविड से उबरकर पहला मैच खेलने वाले अक्षर पटेल की, जिन्होंने पहले मैच में लगातार दो विकेट चटकाकर हैदराबाद के होश उड़ाए, तो सुपर ओवर में उन्होंने हैदराबाद को सिर्फ सात रन पर ही रोक दिया, जो दिल्ली की जीत का एक बड़ा आधार बना. पृथ्वी शॉ को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

Reverse has done the trick! @DelhiCapitals have won the Super Over and it went right down to the final ball. https://t.co/9lEz0r9hZo #SRHvDC #VIVOIPL pic.twitter.com/AmMY3yojA8 — IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2021

इससे पहले मुकाबला टाई होकर सुपर ओवर में पहंच गया. दिल्ली से जीत के लिए मिले 160 रनों का पीछा करते हुए हैदराबाद पूरा जोर लगाते हुए कोटे के 20 ओवरों में 7 विकेट पर 159 रन ही बना सका. जहां हैदराबाद के लिए उम्मीदें न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स ने जगायीं, तो स्लॉग ओवरों में पहला मैच खेल रहे और पहले सेशन में बढ़िया गेंदबाजी करने वाले नंबर नौ बल्लेबाज जगदीशा सुचिथ ने 6 गेंदों पर नाबाद 14 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स खेमे के होश उड़ा दिए. 19वें ओवर में खेलने उतरे सुचित ने पहले आवेश खान को दो चौके जड़कर सभी हैरान कर दिया, तो आखिरी ओवर में उन्होंने तब रबाडा को छक्का जड़कर बाजी अपनी टीम के पक्ष में कर डाली, जब हैदराबाद को 6 गेंदों पर 16 रन बनाने थे, लेकिन सुचित आखिरी गेंद पर जीत के लिए दो रन नहीं बना सके और मैच टाई होकर सुपर ओवर में चला गया.

SCORE BOARD

पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर): बैर्यस्टो ने दिखायी पावर, लेकिन...

दिल्ली की तुलना में हैदराबाद के दोनों आतिशी ओपनरों कप्तान डेविड वॉर्नर और जॉनी बैर्यस्टो ने शुरुआती दो ओवरों में सतर्कता भरा रवैया अपनाया. यही जह रही कि रबाडा के फेंके पहले और फिर अश्विन के दूसरे ओवर में सिर्फ पांच-पांच रन ही आए. लेकिन स्टोइनिस के तीसरे ओवर में बैर्यस्टो एक चौका और छक्का जड़कर हाथ खोल लिए. अश्विन के फेंके चौथे ओवर में भी बैर्यस्टो के तेवर जारी रहे, लेकिन कप्तान वॉर्नर इसी ओवर में रन आउट होकर हैदराबाद को बड़ा झटका दे गए. पांचवें ओवर में पहला मैच खेल रहे अक्षर पटेल की इंट्री हुई, लेकिन बैर्यस्टो ने चौका व छक्का जड़कर उनका स्वागत किया. पटेल ने इस ओवर में 11 रन खर्च किए. पावर-प्ले का आखिरी ओवर लेकर आवेश खान आए, तो बैर्यस्टो ने सामने से एक बहुत ही लंबा छक्का जरूर जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर आवेश ने उनके आतिशी तेवरों पर ब्रेक लगा दिया. हैदराबाद का स्कोर रहा 2 विकेट पर 56 रन. इसमें बैर्यस्टो का योगदान 18 गेंदों पर 38 रन का रहा.

इससे पहले दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए 160 रनों का टारगेट रखा. पहले बल्लेबाजी चुनने के बाद उसके ओपनरों शिखर धवन (28 रन, 26 गेंद, 3 चौके) और खासकर पृथ्वी शॉ (53 रन, 39 गेंद, 7 चौके, 1 छक्का) ने पावर-प्ले के ओवरों मे बेहतरीन खेल दिखाते हुए अपनी टीम को शानदार शुरुआत दी और दोनों ने 10.2 ओवरों में पहले विकेट के लिए 81 रन की साझेदारी की. इस मिले मजबूत आधार को देखते हुए लग रहा था कि कैपिटल्स के बल्लेबाज यहां खासा बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे. लेकिन एक बार पहले धवन और फिर गलतफहमी के कारण बेवजह जमकर खेल रहे पृथ्वी शॉ रन आउट हुए, तो एक तरह से हैदराबाद को वापसी का मौका मिल गया. और उसके गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स की रन बनाने की गति कुंद कर दिया. ऋषभ पंत (37 रन, 27 गेंद, 4 चौके, 1 छक्का) और स्टीव स्मिथ (नाबाद 34 रन, 25 गेंद, 3 चौके, 1 छक्का) के बल्ले से उतनी तेजी से रन नहीं आए, जितना दिल्ली के फैंस उम्मीद कर रहे थे. और यही वजह रही कि कैपिटल्स एक समय अच्छी स्थिति में होने के बावजूद कोटे के 20 ओवरों में 4 विकेट पर 159 रन ही बना सके, जबकि फैंस उसके दो सौ के नजदीक पहुंचने की आस लगाए बैठे थे. सिद्दार्थ कौल को दो और राशिद खान को एक विकेट मिला.

पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर): पृथ्वी को पावर-प्ले पसंद है!

दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्ला थामा, तो दोनों ओपनरों पृथ्वी शॉ और शिखर धवन को सूत भर भी शक नहीं था कि उन्हें क्या करना है. इसका सबूत पृथ्वी ने खलील अहमद के फेंके पहले ही ओवर में दे दिया. एक से बढ़कर एक लगातार तीन गेंदों पर तीन चौके. बेहतरीन बैकफुट पंच और गजब का कवर ड्राइव. और जब दूसरा ओव लेकर लेफ्टी स्पिनर अभिषेक शर्मा आए, तो एक चौका उन्हें धवन ने जड़ा, तो बार पृथ्वी ने जमीनी रास्ते से उन्हें ठिकाने पर लगाया! सिद्धार्थ कौल के तीसे ओवर की दूसरी गेंद पर धवन आउट होने से बच गए, जब उनका पुल शॉट शॉर्ट-मिडविकेट पर केदार जाधव नहीं पकड़ सके, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा-कवर के ऊपर से जड़े पृथ्वी के छक्के के क्या कहने!! चौथा ओवर लेकर फिर से खलील आए, तो कुछ शांति आयी! पर पांचवें ओवर में सिद्धार्थ कौल ने कुछ कलाकारी करने की कोशिश की, तो पृथ्वी ने थर्ड-मैन की ओर से चौका बटोरकर बता दिया कि उनमें उतावलापन बिल्कुल भी नहीं है. और इस ओवर से नौ रन बटोर लिए. पहले मैच खेल रहे लेफ्टी युवा स्पिनर सुचिथ ने आखिर ओवर में दोनों को बांध दिया और सिर्फ तीन रन दिए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने पावर-प्ले की बाजी बिना नुकसान के 51 रन बनाकर मार ली!

इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दिल्ली ने अपनी इलेवन में एक बदलाव किया, तो हैदराबाद की फाइनल टीम में दो बदलाव किए गए. ये काम करते भी दिखायी पड़े. वर्ना हैदराबाद बहुत पहले ही मैच में हार जाता. चलिए दोनों टीमों की फाइनल इलेवन पर नजर दौड़ा लें:

दिल्ली कैपिटल्स: 1. ऋषभ पंत (कप्तान) 2. पृथ्वी शॉ 3. शिखर धव न 4. स्टीव स्मिथ 5. माकस स्टोइनिस 6. शिमरोन हेटमायर 7. अक्षर पटेल 8. आर. अश्विन 9. कैगिसो रबाडा 10. अमित मिश्रा 11. आवेश खान

सनराइजर्स हैदराबाद: 1. डेविड वॉर्नर (कप्तान) 2. जॉनी बैर्यस्टो 3. केन विलियमसन 4. केदार जाधव 5. विजय शंकर 6. विराट सिंह 7. अभिषेक शर्मा 8. राशिद खान 9. जगदीशा सुचिथ 10. सिद्दार्थ कौल 11. खलील अहमद

