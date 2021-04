SRH vs DC: दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने सुपरओवर (IPL Super Over) में हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को हराकर शानजार जीत दर्ज की. सुपरओवर में हैदराबाद की टीम केवल 7 रन ही बना सकी जिसके बाद पंत और धवन ने 8 रन बनाकर मैच को जीत लिया. सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) की तरफ से राशिद खान सुपरओवर में गेंदबाजी की लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए. वहीं. दिल्ली की ओर से सुपरओवर में गेंदबाजी अक्षर पटेल (Axar Patel) ने की थी. हैदराबाद की ओर से वॉर्नर (David Warner) विलियमसन (Kane Williamson) ने सुपरओवर में बल्लेबाजी की लेकिन अक्षर पटेल के ओवर में खुलकर रन नहीं बना सके. इसके अलावा कप्तान वॉर्नर ने आखिरी गेंद पर रन लेने में गलती हो गई और उनके द्वारा लिए गया दो रन शॉर्ट रन (David Warner is 1 short run), में तब्दील हुआ. आखिरी गेंद पर जहां हैदराबाद को 2 रन मिलने चाहिए थे, वहीं आखिरी गेंद पर हैदराबाद को केवल 1 रन मिले, जिसके कारण दिल्ली को 6 गेंद पर 8 रन का टारगेट मिला.

David Warner is 1 short, Delhi Capitals needs 8 runs to win. pic.twitter.com/oQy6HcIkyF — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 25, 2021

If that last ball of DC's Super Over was given out and then reviewed, would have been a no run. #IPL2021 — Vinayakk (@vinayakkm) April 25, 2021

यदि 9 रन का टारगेट मिलता तो यकीनन मैच का परिणाम और भी दिलचस्प हो सकता था. हैदराबाद की टीम सुपरओवर में यह मैच जीत सकती थी. इसके अलावा जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) को सुपरओवर में बल्लेबाजी के लिए न भेजना फैन्स और क्रिकेट पंडितों को हैरान कर गया. दरअसल बेयरस्टो ने मैच में 18 गेंद पर 38 रन की धमाकेदार पारी खेली थी, लेकिन सुपरओवर में उनकी जगह वॉर्नर बल्लेबाजी करने आए जिसने हर किसी को चौंका दिया.

दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2021) के इस चरण के पहले सुपर ओवर एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की. दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव (39 गेंद, सात चौके, एक छक्का), कप्तान ऋषभ पंत के 37 रन और स्टीव स्मिथ के नाबाद 34 रन, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के 28 रन से चार विकेट पर 159 रन का स्कोर खड़ा किया.

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिये न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन एक छोर पर डटे रहे जिन्होंने 51 गेंद में आठ चौके से नाबाद 66 रन की पारी खेली जिससे टीम ने 20 ओवर में सात विकेट विकेट पर 159 रन बनाये और मैच सुपर ओवर में चला गया. सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर तक पहुंचाने में जगदीश सुचित (16 गेंद में दो चौके और एक छक्के से नाबाद 15 रन) ने भी अहम भूमिका निभायी। अंतिम ओवर में छह गेंद में 16 रन चाहिए थे, जिसमें टीम ने विलियमसन के चौका और सुचित के छक्के से 15 रन जोड़े. (इनपुट भाषा से भी)