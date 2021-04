चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स और सनराजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले में 12वें ओवर में अजीब ही नजारा देखने को मिला, लेकिन उससे ज्यादा अंपायर का फैसला और भ हैरान करने वाला रहा. दरअसल यह ओवर हैदराबाद के ऑलराउंडर विजय शंकर ने फेंके और 13वें ओवर की पांचवीं गेंद उनके हाथ से क्या फिसली, ऐसा लगा कि मानो वह चंदा मामा को गेंदबाजी कर रहे हों. बहरहाल, इस पर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने नो-बॉल करार दिए जाने से पहले करारा प्रहार लगाया, लेकिन दोनों अंपायरों ने मिलकर गेंद को नो-बॉल घोषित किया, तो हैदराबाद के कप्तान डेविड वॉर्नर खुश दिखायी नहीं पड़े.

दरअसल अंपायरों ने गेंद के छाती के ऊपर होने के कारण इसे नो-बॉल घोषित किया, लेकिन डेविड वॉर्नर का तर्क था कि विजय शंकर के हाथ से गेंद फिसली थी और यह उन्होंने जानबूझकर नहीं फेंकी थी, लेकिन वॉर्नर के तर्क को अंपायरों ने अनदेखा किया.

विजय शंकर को इसका दंड अगली गेंद पर भुगतना पड़ा. दिल्ली को फ्री-हिट मिली, तो स्टीव स्मिथ ने रिवर्स स्वीप करके गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया. बहरहाल, अंपायरों के फैसले ने एक बहस को जन्म दे ही दिया कि जब गेंद हाथ से फिसली और जो गैर इरादतन थी, तो उसे डेड बॉल न देकर अंपायरों ने नो-बॉल क्यों घोषित किया.

हो सकता है कि मैच के बाद भी इस गेंद पर अलग-अलग टिप्पणियां या सुझाव देखने को मिलें, लेकिन यह गेंद फैंस को विजय शंकर की खिंचायी का मौका जरूर दे गयी और सोशल मीडिया पर इस गेंद को लेकर अलग-अलग कमेंट देखने को मिली.

