दक्षिण अफ्रीका के कॉलिन एकरमैन यह बड़ा कारनामा करने वाले टी20 में पहले गेंदबाज बने

Incredible night out for Leicestershire captain Colin Ackermann as he claims the best bowling figures in T20 history! https://t.co/Wb7G9vYHol

एकरमैन ने सात में से छह विकेट दो ओवर के अंतर ही ले लिए. 190 रनों का पीछा करते हुए बर्मिंघम की टीम ने अपने आखिरी के आठ विकेट केवल 20 रनों के अंदर ही खो दिए. बर्मिंघम की पूरी टीम 134 रनों पर ढेर हो गई. 'आईसीसी' की वेबसाइट ने 28 वर्षीय एकरमैन के हवाले से बताया, "मैंने लाखों सालों में भी ऐसा रिकॉर्ड बनाने के बारे में नहीं सोचा था. मैं एक बैटिंग-ऑलराउंडर हूं"

Sit back, relax and enjoy watching Colin Ackermann become the first man ever to take wickets in a T20!@leicsccc | #Blast19pic.twitter.com/MK2XFp5MDH