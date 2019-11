BCCI अध्यक्ष Sourav Ganguly की 'एयरपोर्ट सेल्फी' को लेकर फैंस ने यूं जताया सम्मान..

सौरव गांगुली बोले, 'तय कार्यक्रम के अनुसार होगा दिल्ली का टी20 मैच '

At the check in airport of bangalore .. love of people makes u feel so grateful pic.twitter.com/FDP2fwzg6W — Sourav Ganguly (@SGanguly99) October 30, 2019

सौरव के इस ट्वीट पर प्रशंसकों ने बेहतरीन जवाब देकर उनके प्रति सम्मान जताया. एक फैन ने लिखा-दादा आपको आइडिया नहीं है कि बेंगलोर में आपको पाकर फैन कितने उत्साहित हैं. एक अन्य प्रशंसक की प्रतिक्रिया थी-दादा इसी तरह भारतीय क्रिकेट के लिए काम करते रहिए और हर किसी को दिखाइये कि काम कैसे किया जाता है. हम सभी आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ हैं. विक्रम साठ्ये ने जवाब में लिखा-ऐसा लग रहा है मानो चेकइन काउंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. नजर डालते हैं फैंस के खास ट्वीट्स पर..

Dada, you have no idea how much crazy fan following you have in Bangalore! :) — Arvind Kumar (@arvindrockz) October 30, 2019

Dada keep working for indian cricket and show everyone how to work and finish your responsibility when you hold a certain position. We all love you and are with you — shubham shrivastava (@imshubham76) October 30, 2019

Wow looks like a press conference at the Checkin counter :) — Vikram Sathaye (@vikramsathaye) October 30, 2019

Dada after meeting Rahul Dravid in Bangalore. Expect the unexpected Thalaivaa @SGanguly99 — Jegan (@IamJegan) October 30, 2019

whole of India loves you dada... you fully deserve it — Kartikey Tomer (@kartikey_tomer) October 30, 2019

सौरव गांगुली ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है. सौरव ने कहा कि बीसीसीआई के हालत सुधारना और प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों की स्थिति को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा, "पिछले तीन साल में जो बीसीसीआई में हालात थे, वो सही नहीं थे. यह जो टीम आई है वो मिलकर काम करेगी और उम्मीद है कि सबकुछ अच्छा रहेगा. यह हमारा दायित्व है कि सभी तरह की चीजें सही तरीके से हों. मेरे लिए प्राथमिकता प्रथम श्रेणी क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करना होगी. साथ ही कोशिश होगी कि सभी चीजें अपनी जगह पर रहें."

वीडियो: सौरव गांगुली ने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद संभाला