Sourav Ganguly ने BCCI के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला, यह है उनकी नई 'टीम'

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद के लिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने पिछले सप्ताह सोमवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था. चूंकि इस पद के लिए किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, ऐसे में उनका इस पद के लिए निर्विरोध चुना जाना तय था.

It's official - @SGanguly99 formally elected as the President of BCCI pic.twitter.com/Ln1VkCTyIW