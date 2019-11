India vs Bangladesh 2nd Test: कोलकाता के ईडन गार्डंस (Eden Gardens,Kolkata) पर भारत और बांग्‍लादेश के बीच डे-नाइट टेस्‍ट मैच (India vs Bangladesh, Day-Naght Test) का सफल आयोजन बीसीसीआई के नए अध्‍यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) के ल‍िए चुनौती से कम नहीं था. सौरव के नेतृत्‍व और मार्गदर्शन में मैच का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ और मैच को देखने के ल‍िए स्‍टेड‍ियम हाउसफुल था. मैच के सफल आयोजन के बाद गांगुली ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर क‍िया जिसमें बीसीसीआई अध्‍यक्ष (BCCI President) कुछ गंभीर मुद्रा में नजर आ रहे हैं. सौरव के इस फोटो को देखकर उनकी बेटी सना (Sana Ganguly)भी चुटकी लेने से नहीं चूकी (Banter between Sourav Ganguly and daughter Sana). सना ने कमेंट क‍िया-ऐसा क्‍या है जो आपको पसंद नहीं आ रहा?