कुछ ऐसे मोहम्मद आमिर पर भड़के शोएब अख्तर, सुनाई खरी-खरी

हालांकि इतनी कम उम्र में आमिर के टेस्ट संन्यास लेने का फैसला तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) और पूर्व कप्तान वसीम अकरम (Wasim Akram) को रास नहीं आया और दोनों खिलाड़ियों ने इस फैसले के लिए आमिर की जमकर आलोचना की. अख्तर ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग में प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान ने उन्हें खेलने का मौका दिया और अब आमिर के लिए उसका बदला चुकाना का समय था.

लसिथ मलिंगा के विदाई मैच पर रोहित शर्मा ने सीमर के बारे में कही 'बड़ी बात'

अपने यूट्यूब चैनल पर आमिर (Mohammad Amir) के फैसले की आलोचना करते हुए अख्तर (Shoaib Akhtar) ने कहा, 'मैं इस बात से पूरी तरह से निराश हूं कि आमिर उस उम्र में संन्यास ले रहे हैं जहां ये खिलाड़ी अपने करियर के चरम पर हैं. आमिर के लिए पाकिस्तान का बदल चुकाने का समय आ गया था. ऐसे समय में जब टेस्ट मैचों में पाकिस्तान का रन रेट खराब है टीम को आमिर के सहयोग की जरूरत थी. उन्हें पाकिस्तान को कुछ सीरीज जीतने में मदद करनी चाहिए थी जैसे मैंने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान को सीरीज जीतने में मदद की थी.'

Verified #MohammadAmir resigns from International Test Series at just 27. Are Hasan Ali and Wahab Riaz next? Watch the full video on my YouTube channel: https://t.co/6Gqt90FYjh #ShoaibAkhtar #MohammadAmir #HasanAli #Cricket #TestSeries pic.twitter.com/sP4sdFvWn6

अख्तर (Shoaib Akhtar) ने कहा, 'अगर मैं पाकिस्तान चयन बोर्ड का हिस्सा होता तो मैं इस लड़के को किसी भी प्रारूप में खेलने की अनुमति नहीं देता. कई बार ऐसा होता है जब आपको पैसा कमाना चाहिए लेकिन यह वह समय है जब पाकिस्तान को आपकी जरूरत है.' उन्होंने कहा, 'मैं पाकिस्तान बोर्ड से इस मामले को देखने का अनुरोध करता हूं. आमिर सिर्फ 27 साल के हैं और उनके संन्यास से हमें खिलाड़ियों की मानसिकता का पता चलता है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के लिए इस मामले को देखने का समय है ताकि वे गतिशील और ऊर्जावान लोगों को टीम में ला सकें.' उन्होंने कहा, 'ये सभी खिलाड़ी सिर्फ T20 गेंदबाज बनना चाहते हैं. यह तथ्य है. आमिर, वहाब रियाज, हसन अली सभी खिलाड़ी केवल T20 में खेलना चाहते हैं. ODI में खेलना भी उनके लिए एक बड़ा काम लगता है.'

IND vs WI: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल हुए क्रिस गेल

दूसरी ओर पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने भी मोहम्मद आमिर के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए ट्वीट किया. अकरम ने लिखा, 'मेरे लिए मोहम्मद आमिर का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना थोड़ा आश्चर्य की बात है क्योंकि आप 27-28 के शिखर पर हैं और टेस्ट क्रिकेट में आपको सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ आंका जाता है.'

To me Mohammad Amir retiring from Test cricket is a bit surprising because you peak at 27-28 and Test cricket is where you are judged against the best, it's the ultimate format. Pakistan will need him in two Tests in Australia and then three in England.