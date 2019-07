वॉर्न ने चुनी अपनी पसंदीदा वर्ल्डकप XI, एक ही भारतीय खिलाड़ी को मिली जगह

And here's my Aussie Ashes team/squad for the 1st test.



Warner

Harris

Khawaja

Smith

Head

Wade

Paine

Pattinson

Cummins

Lyon

Starc / Hazlewood



Plus in Squad. A Carey, J Richardson, C Bancroft, M Marsh & W Pucovski — Shane Warne (@ShaneWarne) July 22, 2019

शेन वॉर्न (Shane Warne) ने अपनी टीम में वॉर्नर, हैरिस, ख्‍वाजा, स्मिथ, हेड, वेड, पेन, पेटिनसन, कमिंस, लियोन और स्‍टॉर्क/हेजलवुड को रखा है. स्‍टॉर्क या हेजलवुड में से वॉर्न किसी एक को स्‍थान देने के पक्ष में हैं. वॉर्न ने अपनी राय वाली ऑस्‍ट्रेलियाई टीम घोषित की तो सोशल मीडिया में लोगों के सवाल शुरू हो गए. नजर डालते हैं वॉर्न की एशेज टीम को लेकर लोगों के ट्वीट पर..

Alex Carey is far better than Tim Pane — Haris Ali (@Sucesfulloser) July 22, 2019

What about Finch mate? — Nitin chavda (@Nitinch06910873) July 22, 2019

C. Bancroft instead of head, And Smith at one down. Not for Khawaja — Charlie (@vali_tan) July 22, 2019

Paine shouldn't be in the team. Carey should be keeper, with Wade as a back up, but he starts in the first 11 as a batter.

Head or Wade to captain.

Paine is cooked, he's done nothing — Marko Nobleman (@mark05020815) July 22, 2019

ज्‍यादातर लोगों ने पेन को टीम में रखे जाने को लेकर सवाल किए. कुछ लोगों की राय थी कि पेन केवल इसलिए टीम में हैं क्‍योंकि वे टीम के कप्‍तान हैं. विकेटकीपर बल्‍लेबाज के तौर पर एलेक्‍स कैरी प्‍लेइंग इलेवन में जगह पाने के हकदार हैं. कुछ क्रिकेटप्रेमियों ने बल्‍लेबाजी में अच्‍छे फार्म में चल रहे एरॉन फिंच को प्‍लेइंग इलेवन में जगह देने की वकालत की.

