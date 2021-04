IPL 2021: केकेआर ने राजस्थान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 9 विकेट पर 133 रन ही बना सकी. राजस्थान के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और केकेआर के बल्लेबाजों को खुलकर रन नहीं बनाने दिया. केकेआर की ओर से सबसे ज्यादा रन राहुल त्रिपाठी ने बनाए. त्रिपाठी ने 36 रन की पारी खेली. केकेआर के खिलाफ राजस्थान के प्लेयर्स ने शानदार फील्डिंग की. यही कारण रहा कि दो बल्लेबाज केकेआर के रन आउट हुए तो वहीं रसेल और पैट कमिंस जैसे प्लेयर बाउंड्री पर फील्डर के द्वाार कैच कर लिए गए. बता दें इस मैच में रियान पराग (Riyan Parag) ने पैट कमिंस का कमाल का कैच बाउंड्री लाइन पर लपका. इस कैच को लेने के बाद पराग ने अलग अंदाज में इसका जश्न मनाया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Riyan Parag's New Celebration, this is Selfie Celebration. pic.twitter.com/j3gGK0jcOM — CricketMAN2 (@man4_cricket) April 24, 2021

You just can't hate Riyan Parag - he is just a great character. pic.twitter.com/AvzZhRqfd4 — Johns. (@CricCrazyJohns) April 24, 2021

Riyan-Tewatia Selfie Celebration pic.twitter.com/3veDsM5sGY — Kill Bill Pandey (@ICT_SRHFAN) April 24, 2021

रियान पराग ने कैच लेने के बाद अपनी साथी प्लेयर राहुल तेवतिया (Rahul Tewatia) के साथ सेल्फी लेने की अदा बिखेरते हुए कैच का जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर तेवतिया और पराग के बीच सेल्फी लेने वाले जश्न की तस्वीर खूब वायरल हो रही है. फैन्स जमकर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. मिलियन डॉलर प्लेयर क्रिस मॉरिस ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे.

मॉरिस के अलावा जयदेव, रहमान और चेतन सकारिया को 1-1 विकेट मिला. केकेआर की ओर से दिनेश कार्तिक ने 24 गेंद पर 25 रन की पारी खेली लेकिन सकारिया ने हवा में उछल कर कमाल का कैच लेकर उनकी पारी का अंत कर दिया. सकारिया का कैच भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.