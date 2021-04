RR vs KKR: चेतन सकारिया (Chetan Sakariya) ने केकेआर के खिलाफ (KKR) दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) का धाकड़ कैच लेकर हर किसी को हैरान कर दिया है. कार्तिक का कैच काफी मुश्किल था लेकिन इस युवा खिलाडी ने हवा में छलांग लगाकर एक कमाल का कैच अपने नाम कर लिया. बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी किस्मत इस तरह से दगा दे सकती है. दरअसल कार्तिक ने क्रिस मॉरिस की गेंद पर कवर की ओर जोरदार शॉट मारा था लेकिन बल्लेबाज की किस्मत ने धोखा दिया और गेंद वहां फील्डिंग कर रहे सकारिया की तरफ गेंद तेजी से गई, ऐसे में चेतन ने समय रहते हवा में छलांग लगा दी जिससे गेंद उनके हाथों में समा गई.

RR vs KKR: रियान पराग ने पैट कमिंस का कैच लेने के बाद राहुल तेवतिया के साथ ली सेल्फी..देखें Video

इस तरह से कार्तिक अच्छा शॉट मारने के बाद भी आउट हुए. इस मैच में सकारिया ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट भी अपने नाम करने में सफलता पाई. युवा खिलाडी ने नीतिश राणा जैसे बल्लेबाज को आउट कर केकेआर को जोरदार झटका दिया था. लेकिन केकेआर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के कैच ने सकारिया को हीरो बना दिया.

केकेआर पूर्व कप्तान का कैच लेने के बाद सकारिया ने इसका जश्न भी मनाया और पक्षी की तरफ हाथ फैलाकर इसका जश्न मनाया. सकारिया के जश्न को देखकर ऐसा लगा कि बीच मैदान पर कोई पक्षी अपने पंख फैलाकर उडा रहा है. सोशल मीडिया पर चेतन के जश्न का वीडियो खूब वायरल हुआ है और फैन्स भी जमकर इस प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं.

KKR vs RR: Yashasvi Jaiswal ने दिखाया दम, मैदान पर लिया असंभव सा कैच, बल्लेबाज भी देखकर चौंक गया..देखें Video

Promoted

बता दें कि पिछले सीजन सकारिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के साथ बतौर नेट गेंदबाज जुड़े थे. इस बार राजस्थान ने उन्हें खरीदकर अपने टीमें शामिल किया. पहले मैच में शानदार परफॉर्मेंस करने के बाद सकारिया को लेकर एक सहवाग ने एक इमोशनल पोस्ट किया था जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी और फैन्स उनके जीवन में घटी घटना को जानकर काफी इमोशनल हुए थे.

Get the latest updates on IPL 2021 live score . Like us on Facebook or follow us on Twitter for more sports updates. You can also download the NDTV Cricket app for Android or iOS