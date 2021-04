IPL 2021: आरसीबी के खिलाफ रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने धमाल वाली पारी खेली और 28 गेंद पर नाबाद 62 रन बनाए. जडेजा की पारी में सबसे हैरानी वाली बात ये रही कि बल्लेबाज ने आखिरी ओवर में हर्षल पटेल के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की और 37 रन बना डाले, जिसमें एक नो बॉल पर तूफानी छक्का भी शामिल था. जडेजा की पारी ने फैन्स का दिल जीत लिया. यहां तक कि क्रिकेट पंडित बी जडेजा की पारी को देखकर हैरान नजर आए और सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन दिया. वहीं, जब जडेजा सीएसके के फाइनल ओवर में हर्षल पटेल की गेंद पर धमाका कर रहे थे तो स्टैंड में उनकी वाइफ रीवा सोलंकी (Riva Solanki) बेटी के साथ मैच देख रहीं थी. जडेजा जब-जब छक्का मार रहे थे, तब -तब रीवा खड़े होकर सर रविंद्र जडेजा को चीयर कर रहीं थी. सोशल मीडिया पर रीवा के द्वारा जडेजा को चीयर करते हुए तस्वीर खूब वायरल हो रही है. जडेजा ने 28 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली. यह उनके आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. यह अपने आईपीएल करियर का केवल तीसरा अर्धशतक है

SRH vs DC: मानो विजय शंकर ने यह गेंद चांद की ओर फेंकी, लेकिन अंपायरों का फैसला हैरानी भरा, Video

यही नहीं जब जडेजा ने 5 छक्का जमाया तो वाइफ की ओर देखकर फ्लाइंग किस करते हुए भी नजर आए. जडेजा ने अपनी पारी से सीएसको के जीत के दरवाजे पर पहुंचाया. बाद में जडेजा ने गेंदबाजी से भी कमाल किया और 3 विकेट लेकर चेन्नई के लिए जीत निश्चित कर दी. जडेजा को उनकी यादगार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

बता दें कि जडेजा ने अपनी तूफानी 62 रन की पारी में 5 छक्के और 4 चौके लगाए थे. मैच के बाद विरोधी टीम के कप्तान कोहली ने माना कि जडेजा ने इस मैच में अकेले दम पर मैच का पासा पलट दिया. ऐसा लगा कि हम सीएसके के साथ नहीं बल्कि जडेजा के साथ मैच खेल रहे हैं.

Promoted

IPL 2021: रविंद्र जडेजा के छक्कों की सुनामी को देखकर Dhoni की वाइफ साक्षी ने किया रिएक्ट, बोलीं- जंगली..'

कोहली ने मैच के बाद कहा, ‘‘उसकी (जडेजा) की काबिलियत हर कोई देख सकता है, मैं उसे बल्ले और गेंद और मैदान पर प्रदर्शन करते हुए देखकर बहुत खुश हूं. उन्होंने कहा, ‘‘दो महीनों के बाद वह भारतीय टीम के लिये खेलेगा और आपके मुख्य आल राउंडर को बल्ले से अच्छा करते हुए देखना हमेशा सुखद होता है, जब वह अच्छा खेलता है और आत्मविश्वास से भरा होता है तो इससे कई मौके मिलते हैं.



Get the latest updates on IPL 2021 live score . Like us on Facebook or follow us on Twitter for more sports updates. You can also download the NDTV Cricket app for Android or iOS