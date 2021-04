IPL 2021: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने पिछले मैच में केकेआर (KKR) को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में शानदार वापसी की. क्रिस मॉरिस ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे. मॉरिस को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. केकेआर पर शानदार जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल ट्विटर पर केकेआर को चिढ़ाने के लिए राजस्थान ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें राजस्थान के खिलाड़ी किंग खान के शाहरूख (ShahRukh Khan) के ट्रेडमार्क पोज़ को मारते दिख रहे हैं. राजस्थान ने ट्विटर पर इसका कैप्शन भी लिखा, वीडियो शेयर कर राजस्थान ने ट्विटर पर कैप्शन में लिखा, 'मूड '. राजस्थान ने केकेआर को पिछले मैच में बुरी तरह से पराजित कर दिया है. हार के बाद केकेआर अब प्वाइंट्स टेबल में आखिरी नंबर पर पहुंच गया है.

बता दें संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी की और 41 गेंद पर 42 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहकर अपनी टीम को जीत दिलाई. टूर्नामेंट में शानदार शुरूआत करने के बाद सैमसन लगातार दो मैच में फ्लॉप रहे थे. लेकिन आखिरी मैच में संभल कर बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिला दी.

केकेआर के लिए अब आगे के रास्ते मुश्किल नजर आ रहे हैं. कोलकाता को अब अपने सभी मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा. एक भी हार केकेआर के लिए प्लेऑफ के सपने पर पानी फेर सकता है. केकेआर का अगला मुकाबला अब पंजाब किंग्स के साथ होना है.

