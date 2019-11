Mushtaq Ali Trophy: बैन के बाद जोरदार वापसी करते हुए पृथ्वी शॉ ने जड़ा अर्धशतक लेकिन इस कारण हो गए ट्रोल...

नई दिल्ली:

स्टेन ने मौजूदा फॉर्म के हिसाब से शमी को बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉलर

Welcome back! He is making a comeback today and @PrithviShaw makes it a memorable one with a fine-half century for Mumbai against Assam in @Paytm #MushtaqAliT20. pic.twitter.com/hiBfiElhed — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 17, 2019

ट्विटर पर इस वीडियो के पोस्ट होते ही क्रिकेटप्रेमी पृथ्वी शॉ को निशाना बनाने से नहीं चूके. उन्होंने 'अतिआत्मविश्वासपूर्ण व्यवहार' के लिए इस युवा बल्लेबाज को आड़े हाथ लिया. एक फैन ने लिखा, 'युवा बल्लेबाजों के साथ यही परेशानी है. बैन से वापसी करने के बाद अपेक्षाकृत कमजोर बॉलिंग अटैक के खिलाफ हाफसेंचुरी बनाकर इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाना, इन्हें विनम्र होना सीखना होगा. ' एक अन्य फैन ने कमेंट किया, 'असम के खिलाफ पारी और इस तरह का रूखा व्यवहार OMG.जब बैट बोलता है तो आपको मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं होती.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'शॉ को काफी ओवररेट करके आंका जा रहा है. वे अगले कांबली हैं. उन्होंने इस तरह का रूखा व्यवहार दिखाया तो इस तरह के मौके को गंवा देंगे. '

This is the problem with the young players. Coming Back from a ban, scoring a half century against a relatively weaker bowling attack, and then making gestures. They need to learn to be humble. This over confident kid won't last long in the international arena. MARK MY WORDS! — Shubham Agrawal (@imShubhamA) November 17, 2019

Against Asam and attitude omg. Definitely got many ducks in international while making a comeback. When bat speak no need to tell anything by mouth. — Sunny Kunal (@D11_24x7) November 17, 2019

Shaw is so overrated. Shaw is the next Kambli. He will throw it away with this kind of poor attitude and arrogance. — Raghav Nelli (@rnelli) November 17, 2019

20 वर्षीय बल्लेबाज पृथ्वी (Prithvi Shaw) पर डोपिंग के कारण 30 जुलाई को आठ महीनों का बैन लगाया था और वह रविवार को दोबारा खेलने के लिए उपलब्ध हुए हैं. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इस मैच में मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 206 रन बनाए. जवाब में असम की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी.

वीडियो: सौरव गांगुली ने बीसीसीआई का अध्यक्ष पद संभाला