Punjab vs Kolkata, 21st Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) में सोमवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेले गए इकलौते मुकाबले में किंग खान की केकेआर ने पंजाब किंग्स को पांच विकेट से हराकर जीत की राह पकड़ ही ली. इस मुकाबले में यह जीत पूरी तरह से केकेआर के गेंदबाजों की रही, जिन्होंने सितारों सुसज्जित पंजाब को पहले सेशन में सिर्फ 123 पर ही रोक दिया. हालांकि, शुरुआत केकेआर की भी बहुत खराब रही, लेकिन विकेटों की पतझड़ के बीच पहले राहुल त्रिपाठी (41) और कप्ता इयॉन मोर्गन (नाबाद 47) ने 16.4 ओवरों में ही जीत हासिल करते हुए खुद को विनिंग ट्रैक पर ला दिया. अगर केकेआर 20 गेंद बाकी रहते जीतने में कामयाब रहा, तो इसके लिए पूरी तरह से उसके गेंदबाज ही जिममेदार रहे, जिन्होंने मुकाबले को एक लो-स्कोरिंग मैच में तब्दील कर दिया. बहरहाल, मैन ऑफ द मैच केकेआर के कपतान इयॉन मोर्गन रहे, जिन्होंने एक छोर पर नाबाद रहते हुए केकेआर को मंजिल तक पहुचने मे अहम भूमिका निभायी

A comfortable 5 wickets win for @KKRiders as they finish the job with 20 balls to spare. With this performance against #PBKS, #KKR's four-match losing streak comes to an end. https://t.co/sBoaBIpF2J #PBKSvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/7ZgBzU7MCO — IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2021

लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर का पांचवां विकेट आतिशी आंद्रे रसेल के रूप में गिरा, जो रन आउट हो गए, तो उनसे पहले जमकर खेल रहे राहुल त्रिपाठी (41) को दीपक हूडा ने चलता क दिया. त्रिपाठी ने कप्तान मोर्गन के साथ मिलकर केकेआर को शुरुआती झटकों से उबारा और उन्हें गैरजरूरी शॉट खेलने की जरूरत नहीं ही थी. इससे पहले केकेआर की शुरुआत खराब रही और पावर-प्ले के शुरुआती छह ओवरों में उसकी सारी पावर टांय-टांय फिस्स हो गयी, जिसमें केकेआर अपने तीन टॉप बल्लेबाजों को गंवाकर पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया. केकेआर ने नितीश राणा और शुबमन गिल सहित अपने तीन विकेट पावर-प्ले के ओवर खत्म होने से बहुत पहले ही गंवा दिए. तीसरे विकेट के रूप में नरेन युवा अर्शदीप को पुल करने की कोशिश में आउट हुए. और क्या बेहतरीन और हमेशा याद किए जाने वाला कैच लपका रवि बिश्नोई ने. वहीं, नितीश राणा खाता भी नहीं खोल सके, जिन्हें मोइसेस हेनरिक्स ने फुलटॉस पर कवर पर खड़े शाहरुख खान के हाथों लपकवा दिया. यह मैच राणाा के लिए फिर से हाथ खोलने और फॉर्म हासिल करने का अच्छा मौका था क्योंकि लक्ष्य सामने आसान है, लेकिन राणा की हेनरिक्स ने नही चलने दी. वही, लगातार फ्लाॉप होने के बावजूद मौका पाने वाले शुबमन गिल भी मौके का फायदा उठाने मे नाकाम रहे और मोहम्मद शमी ने एलबीडब्ल्यू आउट कर गिल के बल्ले को जल्द ही शांत कर दिया.

पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर): केकेआर की पावर हुयी फिस्स!

मोदी स्टेडियम की पिच धैर्य को परखने वाली पिच थी, पर जब दुर्भाग्य साथ हो, तो बल्लेबाज फुलटॉस पर भी आउट हो जाता है. ठीक जैसे हेनरिक्स की गेंद पर नितीश राणा के साथ हुआ. नजर केकेआर को लग चुकी थी. अगले ही ओवर में कॉन्फिडेंस के लिए जूझ रहे शुबमन गिल को मोहम्मद शमी ने चलता कर दिया, तो अगले ही ओवर में युवा अर्शदीप के खिलाफ धैर्य के टेस्ट में पुरी तरह से फेल हो गए सुनील नरेन. नतीजा यह रहा कि तीन ओवर पूरे होने से पहले ही केकेआर की पावर टांय-टांय फिस्स हो गयी और पावर-प्ले को भुनाने का सवाल ही खत्म हो गया. यहां से इक्का-दुक्का शॉट कप्तान इयॉन मोर्गन और राहल त्रिपाठी ने लगाए और छह ओवर खत्म होने के बाद केकेकार का स्कोर 3 विकेट पर 42 तक किसी तरह पहुंचा दिया.

इससे पहले केकेआर के गेदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सितारों से सुसज्जित और रैंकिंग में उससे कई पायदान ऊपर चल रही पंजाब किंग्स को सिर्फ 123 के स्कोर पर रोक दिया. केकेआर के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा तीन और सुनील नरेन व पैट कमिंस ने दो-दो विकेट चटकाए, जबकि एक विकेट वरुण चक्रवर्ती को मिला. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi) स्टेडियम की पिच पर पंजाब के ओपनर ज्यादा आजादी नहीं ले सके. और एक बार आतिशी केएल राहुल आउट हुए, तो नियमित अंतराल पर उसके विकेट गिरते रहे. इलेवन में शामिल किए गए क्रिस जॉर्डन (30) ने निचले क्रम में अच्छे हाथ दिखाए और केेकेआर के स्कोर को सवा सौ के आस-पास ले गए.

आठवें विकेट के रूप में रवि बिश्नोई आउट हुए, जो पैट कमिंस का दूसरा शिकार बने. शीर्ष बल्लेबाजों के सस्ते में आउट होने के बाद युवा शाहरुख खान के पास इस मुकाबले में एक बड़ी पारी खेलने और प्रभावित करने का अच्छा मौका था, लेकिन वह भी सिर्फ 13 रन ही बना सके और प्रसिद्ध कृष्णा का दूसरा शिकार बने. पिछले मैच में पंजाब के लिए कई आतिश पारी खेलने वाले विंडीज के लेफ्टी निकोलस पूरन (19) की नाकामी इस मैच में भी जारी रही और वह वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने. केकेआर के लिए पांचवां विकेट सुनील नरेन ने चटकाया, जो उनका दूसरा विकेट रहा. नरेन ने ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स को गच्चा देते हुए बोल्ड कर दिया. चौथे विकेट के रूप मे ओपनर मयंक अग्रवाल (31) आउट हुए, जिन्हें सुनील नरेन की गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ही शानदार अंदाज में लपका. मयंक से पहले जहां राहुल केवल 19 रन ही बना सके, तो गेल खाता भी नहीं खेल सके. आतिशी ऑलराउंडर दीपक हूडा (1) की भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर नहीं चली और प्रसिद्ध कृष्णा ने उनके तेवरों पर जल्द ही विराम लगा दिया. केएल राहुल को जहां पैट कमिंस ने आउट किया, तो पावर-प्ले में टॉप क्लास गेंदबाजी करने वाले शिवम मावी ने गेल का विकेट चटकाया. बता दे कि केकेआर इस मैच मे अपने पिछले मुकाबले की इलेवन के साथ ही मैदान पर उतरा है, जबकि पंजाब ने फैबियन एलेन की जगह क्रिस जॉर्डन को इलेवन में शामिल किया. जॉर्डन ने तेज अच्छे 30 रन भी बनाए, लेकिन गेंदबाजी में वह नहीं चले. ऐसे में यह एक मिला--जुला फैसला साबित हुआ.

The last over of Powerplay has resulted in a wicket as KL Rahul, who was looking to accelerate, gets a top edge off @patcummins30 and is caught by Narine at mid-off. #PBKS 37-1 after 6 overshttps://t.co/sBoaBIpF2J #PBKSvKKR #VIVOIPL pic.twitter.com/YxpjvqWYkM — IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2021

पावर-प्ले (शुरुआती 6 ओवर): यहां तो बाजी केकेआर ने मार ली!

नरेंद्र मोदी स्टेडियम की यह पिच शुरुआत में धीमी दिखी. मतलब गेंट टप्पा खाने के बाद बल्ले पर धीमी गति से आ रही थी. और यह वह पहलू है, जो बड़े से बड़े बल्लेबाजों के धैर्य की परीक्षा लेता है. और केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने उतना धैर्य शुरुआत में दिखाया, जितने की पिच मांग कर रही थी. यही वजह रही कि शिवम मावी के पहले ओवर मे दो रन आए. कमिंस का दूसरा ओवर महंगा रहा, लेकिन दुर्भाग्य भी रहा क्योंकि दूसरी गेंद पर मयंक मारना कहीं चाह रहे थे, लेकिन गेंद थर्डमैन के ऊपर से छक्के के लिए चली गयी. आखिरी गेंद पर चौका खाने के साथ ही कमिंस इस ओवर में 12 रन दे गए. लेकिन धैर्य का टेस्ट मावी ने अगले ओवर में भी लिया और उन्होंने दोनों पंजाबी ओपनरों को छह रन से ज्यादा नहीं बनाने दिए.

सुनील नरेन आए, तो चौथे ओवर में राहुल और मयंक सात से ज्यादा रन नही निकाल सके. मावी की सधी लंबाई और सधा हुआ टप्पा फिर से हावी रहा और इस दांए हत्था सीमर ने पांचवे ओवर में सिर्फ दो रन देकर यह सुनिश्चित किया कि पावर-प्ले में पंजाब के पावरफुल बल्लेबाज इस बार तो हाथ नहीं ही खोल सके. पावर प्ले के छह में से फेंके तीन ओवरों में मावी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 9 रन दिए. छठा और आखिरी ओवर लेकर पैट कमिंस आए, तो इस बार राहुल के टॉप ऐज से थर्डमैन से ही छक्का खा गए, लेकिन अगली ही गेंद पर इस सीमर ने पंजाब कप्तान को चलता कर पावर-प्ले का पलड़ा अपनी ओर झुका दिया. और पंजाब पावर-प्ले में 1 विकेट पर 37 रन ही बना सका. बाजी केकेआर के नाम रही.

इससे पहले केकेआर के कप्तान इयॉन मोर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. केकेआर इस मैच मे अपने पिछले मुकाबले की इलेवन के साथ ही मैदान पर उतरा, जबकि पंजाब ने फैबियन एलेन की जगह क्रिस जॉर्डन को इलेवन में शामिल किया. मैच में खेलीं दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

पंजाब किंग्स: 1. केएल राहुल (कप्तान) 2. मयंक अग्रवाल 3. क्रिस गेल 4. निकोलस पूरन 5. दीपक हूडा 6. शाहरुख खान 7. मोइसेस हेनरिक्स 8. क्रिस जॉर्डन 9. रवि बिश्नोई 10. मोहम्मद शमी 11. अर्शदीप सिंह

केकेआर: 1. इयॉन मोर्गन (कप्तान) 2. नितीश राणा 3. शुबमन गिल 4. राहुल त्रिपाठी 5. आंद्रे रसेल 6. दिनेश कार्तिक 7. सुनील नरेन 8. पैट कमिंस 9. शिवम मावी 10. प्रसिद्ध कृष्णा 11. वरुण चक्रवर्ती



