अनोखे एक्शन और खराब बॉलिंग की वजह से सोशल मीडिया पर सनसनी बना यह बॉलर, देखें VIDEO

Seeing a player like Pavel Florin rolling his sleeves up and doing his best on international television is one of the cricketing highlights of the year. Doesn't it gladden the heart? Doesn't it make you feel glad to be alive? #GoPavel

pic.twitter.com/wdEYe82uSm — Iceland Cricket (@icelandcricket) July 30, 2019

बेन कटिंग का इंटरव्‍यू ले रही थीं मंगेतर एरिन हॉलैंड, बीच में जा धमके युवराज, VIDEO

फ्लोरिन के ओवर का यह वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेफॉर्मों पर वायरल हो गया जिस पर यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट्स और मीम्स शेयर किए.

Pavel Florin just overtaken Dwayne Leverock as my new favourite bloke https://t.co/Ny6eKsfkCz — Jack Hussey (@HusseyJack) July 30, 2019

come on mate how can you not laugh at that . Bit of light hearted laughter never hurt anyone. — M (@GuardiolaFlair) July 30, 2019

Never seen such an unnecessary need of a wicket keepers helmet in all my life... — Nick Dearden (@n88ckd) July 30, 2019

Can't only have been me that was expecting Shaoib Akhtar pace here pic.twitter.com/sHzLtl6gKo — Mark Reeve (@MarkReeve85) July 30, 2019

Haha we'd be all out chasing 15 with this bowling — Chris Canning (@ChrisCanning13) July 30, 2019

Well, there is hope for us all still.......... except Jim pic.twitter.com/RVvoTfuU5d — Ali Barrowman (@Ali_Barrowman) July 30, 2019

@Ali_Barrowman if you aren't allowed 5 minutes down the road to play at Brooklands, I sincerely doubt you will be allowed to play in Europe... pic.twitter.com/97dV1LIKk7 — Richard Adams (@JimmyAdams) July 30, 2019

यूरोपीय टी10 क्रिकेट लीग में आठ टीमें भाग ले रही हैं. इन टीमों को दो समूहों में विभाजित किया है जिसमें क्लूज क्रिकेट क्लब को ग्रुप ए में रॉटरडैम, सैंवनहोम और ड्रेक्स के साथ रखा गया है. क्लूज क्रिकेट क्लब (Cluj Cricket Club) अभी तक के अपने दोनों मैच हार चुका है और ग्रुप की अंकतालिका में सबसे निचले पायदान पर है. क्लूज क्रिकेट क्लब का अगला मैच सैंवनहोम के खिलाफ है जिसमें एक बार फिर फ्लोरिन की गेंदबाजी का नजारा देखने को मिलेगा. फ्लोरिन की टीम के लिए यह मैच 'करो या मरो' वाला होगा. अगर उनकी टीम यह मैच हारती है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी.