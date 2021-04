IPL 2021: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) ने बड़ा दिल दिखाते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए पीएम केयर फंड में 50000 डॉलर रुपये दान किए हैं. कमिंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी सभी के साथ साझा की है. वर्तमान में भारत में कोविड-19 (COVID-19) का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए कमिंस ने यह कदम उठाया है. कमिंस ने अपने पोस्ट में भारत के विराट कोहली, एमएस धोनी और अन्य खिलाड़ियों को भी इससे जुड़ने के लिए कहा है. कमिंस इस मय आईपीएल (IPL) में केकेआर की टीम का हिस्सा हैं. पैट कमिंस ने अपने ट्विटर पर लंबा पोस्ट लिखा और भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर आ रही परेशानियों को देखते हुए कमिंस ने पीएम केयर फंड में अपनी ओर से मदद करते हुए 50000 डॉलर दान में देने की बात कही है.

वर्तमान में कोरोना के खतरे को देखते हुए अश्विन सहित कुछ खिलाड़ियों ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया है. भारत के अनुभवी आफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के अलावा कुछ आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने लीग बीच में छोड़ दी है जबकि बीसीसीआई (BCCI) ने कहा है कि खेल जारी रहेगा.

दिल्ली कैपिटल्स के अश्विन ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रविवार को मैच जीतने के बाद ट्वीट किया ,‘‘ मैं कल से इस सत्र के आईपीएल से ब्रेक ले रहा हूं. मेरा परिवार कोरोना महामारी से लड़ रहा है और इस कठिन समय में उसे मेरी मदद की जरूरत है उन्होंने कहा ,‘‘ अगर हालात सही दिशा में जाते हैं तो मैं वापसी करूंगा.धन्यवाद दिल्ली कैपिटल्स.'' समझा जाता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया है.

आस्ट्रेलिया और राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज एंड्रयू टाये ने भारत में कोरोना मामलों के बढने के कारण अपने देश में प्रवेश निषेध होने की आशंका से आईपीएल बीच में ही छोड़ दिया और दावा किया कि आस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर यह फैसला ले सकते हैं. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के केन रिचर्डसन और एडम जाम्पा ने भी निजी कारणों से लीग छोड़ने का फैसला किया. (इनपुट भाषा से भी)

