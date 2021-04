पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास (Mohammad Abbas) काउंटी क्रिकेट (County Championship) में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाते नजर आ रहे हैं. अब्बास ने हैंपशायर की ओर से काउंटी क्रिकेट में डेब्यू किया और मिडिलसेक्स (Middlesex) के खिलाफ हैटट्रिक सहित कुल 9 विकेट लेने में सफल रहे थे. अब अब्बास ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है. अब अब्बास ने ग्लूस्टरशायर (Gloucestershire) के खिलाफ मैच में गजब की गेंदबाजी की है और अबतक 2 विकेट निकाल लिए हैं. अब्बास ने इस दौरान फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 500 विकेट भी पूरे कर लिए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मोहम्मद अब्बास (Mohammad Abbas) 500 या उससे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले पाकिस्तान के 51वें गेंदबाज बन गए हैं.

SL vs BAN: श्रीलंकाई कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने टेस्ट में जमाया दोहरा शतक, BAN के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले कप्तान बने

LUNCH | Two big wickets for @RealMAbbas226 in the morning session reduces @Gloscricket to 181-4 (289 behind) at the interval



Watch the highlights from this morning's play pic.twitter.com/ILD1kbWBim — Hampshire Cricket (@hantscricket) April 24, 2021

मिताली राज ने आखिरकार संन्यास को लेकर तोड़ी चुप्पी, कर दिया खास ऐलान

Promoted

जेम्स ब्रेसि को किया गजब गेंद पर बोल्ड

मोहम्मद अब्बास से ग्लूस्टरशायर के विकेटकीपर जेम्स ब्रेसि (James Bracey) को गजब गेंद पर बोल्ड कर उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी. दरअसल जेम्स ब्रेसि पाकिस्तानी गेंदबाज अब्बास की गेंद को अच्छी तरह से भांप नहीं पाए और गेंद को छोड़ दिया. वहीं अब्बास की बेहतरीन गेंद पर टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई और स्टंप पर जा लगी.

There are two types of leave...



Another for @RealMAbbas226, his second of the morning @Gloscricket 158-4 (62 overs)



https://t.co/vVlxv4bMSu & Hampshire Cricket App pic.twitter.com/WG9aU8Oatn — Hampshire Cricket (@hantscricket) April 24, 2021

बल्लेबाज देखता रह गया और गेंद स्टंप पर जाकर लग गई. इस तरह से जेम्स ब्रेसि 65 रन की पारी खेलने के बाद मोहम्मद अब्बास की गेंद पर बोल्ड हो गए. सोशल मीडिया पर हैंपशायर (Hampshire) क्रिकेट क्लब ने इसका वीडियो भी पोस्ट किया है जो इंटरनेट पर खूब वायरल भी हो रहा है. बता दें कि हैंपशायर ने पहली पारी में 470 रन का स्कोर खड़ा किया है. सोशल मीडिया पर फैन्स बल्लेबाज के ऐसे आउट होने पर खूब मजे ले रहे हैं.

IPL में सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए 5 अनोखे रिकॉर्ड, जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकेगा