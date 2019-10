पाकिस्तानी फैन की चाहत-उसके देश में क्रिकेट खेलें विराट कोहली, लोगों ने कहा, 'ऐसा होगा लेकिन..'

Sri Lanka ने आखिरी टी20 जीतकर किया पाकिस्तान का सूपड़ा साफ

इस यूजर ने विराट का पोस्टर लिए फोटो के साथ अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा- @imVkohli हम उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तान आएं और यहां भी क्रिकेट खेलें. हम आपसे प्यार करते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. आपको पाकिस्तान की ओर से ढेर सारा प्यार #PakVsSri #Lahore #Pakistan. विराट कोहली (Virat Kohli) के प्रति प्यार जताने वाले इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया (Social Media)पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया आई. जहां कुछ लोगों ने फैन की इस भावना का समर्थन किया, वहीं ऐसे लोग भी रहे जिन्हें इसे लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी. नजर डालते हैं लोगों की खास प्रतिक्रियाओं पर..

Good to see this... — guru (@guru02513851) October 9, 2019

Sure ek din — Surya prakash Sharma (@imsurya07) October 9, 2019

Respect! Stay blessed! — SHInd (@HariOmSharnam) October 9, 2019

Inshallah brother! bas thode halaat ache ho jaye. Will love to visit pak myself. Just hope PM IK take action against terror groups. — Pranav Saraswat (@PranavSaraswat6) October 9, 2019

Hope one day it will happen — ajay (@ajaykarthich) October 9, 2019

I can understand your feelings and respect, but until and unless you will not stop terrorism it's impossible — Baba Goswami (@BabaGoswami5) October 9, 2019

पाकिस्तानी फैन के पोस्ट पर पॉजिटिव रिएक्शन देते हुए फैन ने लिखा-उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा होगा. एक दिन. एक अन्य भारतीय क्रिकेटप्रेमी ने लिखा-इंशा अल्लाह ब्रदर. बस थोड़े हालात अच्छे हो जाएं. मैं खुद पाकिस्तान की यात्रा करना चाहूंगा. उम्मीद है कि पाकिस्तान के पीएम आतंकी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. एक अन्य यूजर ने लिखा-मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं लेकिन जब तक आप आतंकवाद नहीं रोकते, यह असंभव है.

गौरतलब है कि सुरक्षा को लेकर खतरे के चलते दुनिया की ज्यादातर टीमें पाकिस्तान का दौरा करने से कतराती हैं. इस कारण पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच लगभग नहीं के बराबर हो रही है. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा कर वहां तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेले हैं. जहां वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, वहीं टी20 सीरीज में 'दूसरे दर्जे' की श्रीलंका ने वर्ल्ड नंबर वन पाकिस्तान को 3-0 के अंतर से हराकर हर किसी को हैरान कर दिया है.

