PAK vs SL: Shahid Afridi ने अपने घर पर Michael Holding का किया जोरदार स्वागत

होल्डिंग इस समय निजी कारणों से पाकिस्तान के दौरे पर हैं. पाकिस्तान इस समय श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी कर रहा है. उन्होंने पाकिस्तान के अखबर द डॉन से कहा था, "अगर मुझे सुरक्षा का खतरा होता तो मैं पाकिस्तान नहीं आता. मुझे यहां कोई समस्या नहीं है. यह अच्छी बात है कि श्रीलंका और पाकिस्तान यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं"

Dinner for #MichealHolding & others at #ShahidAfridi house on Sunday

Special Pashtun dishes were served to the guests pic.twitter.com/3RKWdv0pQR