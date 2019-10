PAK vs SL 2nd T20: श्रीलंका ने नंबर वन टीम पाकिस्तान को हराकर सीरीज पर किया कब्जा

पाकिस्तान टीम की हार के बाद Shoaib Akhtar बोले, Sarfaraz Ahmed कन्फ्यूज कप्तान...

Bhanuka Rajapaksa is the Man of the Match for his match winning 48-ball 77 runs#PAKvSL pic.twitter.com/rYzqPt4TtY