MS Dhoni की टीम ने आज ही जीता था टी20 वर्ल्डकप, BCCI के ट्वीट के बाद फैंस ने यूं किया 'सेल्यूट'

This day, in a href="https://twitter.com/hashtag/TeamIndia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TeamIndia were crowned World T20 Champions pic.twitter.com/o7gUrTF8XN — BCCI (@BCCI) September 24, 2019

भारत की टी20 वर्ल्डकप की यह सफलता एक तरह से कप्तान के तौर पर धोनी (MS Dhoni) के सुनहरे दौर का आगाज था. धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम बाद में, वर्ष 2011 में 50 ओवर के वर्ल्डकप में भी चैंपियन बनी थी. बीसीसीआई के टी20 वर्ल्डकप से जुड़े इस पोस्ट पर क्रिकेट फैंस ने जोश से भरी प्रतिक्रिया दी और धोनी और उनकी टीम की कामयाबी को याद किया. कई लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा में ट्वीट किए और उनकी नेतृत्व क्षमता को सेल्यूट किया.

& a boy from Ranchi went on to become a legend from just a boy with long hair from a small town rumoured to be drinking 2ltrs milk everyday.



Along with the Indian cricket team , Dhoni's journey to become a legend has been the most remarkable thing to witness — Roshan Rai (@RoshanKrRai) September 24, 2019

#OnThisDay, in 2007

India won first #T20 World cup title against arch rivals Pakistan by 5 runs

Gautam Gambhir was the highest scorer in #T20 World cup Final for India

INDIA, winner of first t20 #WC2007

Well done team India ???????? pic.twitter.com/KK7UaGemZB — ajesh Kr Yadav (@Rajeshk59729755) September 24, 2019

Start Of Undisputed Era Of MSDhoni — Anjali (@CuttyAnju) September 24, 2019

That was the day when I cried, I cried out happiness for the first time. That was the day which made me love Cricket more, that was the day I realised Cricket isn't just a game it's an emotion — Sarita Tiwari (@sarita_tiwari10) September 24, 2019

आखिरी क्षणों से रोमांचक रहे इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गौतम गंभीर के 75 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर्स में 157 रन का स्कोर बनाया था. जवाब में बैटिंग करते हुए पाकिस्तान टीम शुरुआत से ही विकेट गंवाती रहे. आखिरी के ओवरों में मिस्बाह उल हक ने जोरदार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के लिए उम्मीदें जगा दीं. स्वाभाविक रूप से ऐसे समय भारतीय फैंस के चेहरे पर निराशा छाने लगी थी. 20 यानी पारी के आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 13 रन की जरूरत थी. ऐसे में धोनी के 'बड़ा दांव' लगाते हुए नएनवेले तेज गेंदबाज जोगिंदर शर्मा को गेंदबाजी थमा दी. धोनी की यह कदम सही साबित हुआ और जोगिंदर की गेंद पर मिस्बाह ने रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया. इस कोशिश में वे श्रीसंत को कैच थमा बैठे. भारत 5 रन से मैच में जीत हासिल करते हुए टी20 वर्ल्डकप चैंपियन बन गया था.

