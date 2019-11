NZ vs ENG, 4th T20I: डेविड मलान और इयोन मोर्गन ने न्यूजीलैंड से चौथा टी20 मुकाबला छीना, बनाया यह रिकॉर्ड

यह भी पढ़ें: IND vs BAN 2nd T20I: Mahmudullah ने गिनवाए राजकोट में दूसरे टी20 में मिली हार के कारण

मलान ने अपने शतक के लिये 48 गेंदें खेली और अलेक्स हेल्स के 60 गेंद के पिछले रिकार्ड को आसानी से पीछे छोड़ा. उनकी पारी में छह छक्के और नौ चौके शामिल हैं जबकि मोर्गन ने 41 गेंदों का सामना करके सात छक्के और इतने ही चौके लगाए. मलान ने ईश सोढ़ी के एक ओवर में तीन छक्कों और दो चौकों की मदद से 28 रन बटोरे. साथ ही मलान ने मोर्गन ने तीसरे विकेट के लिए 182 रन जोड़े जो टी20 अंतरराष्ट्रीय में इस विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है.

Our highest IT20 total ever (241)

Our highest IT20 partnership (182)

Our fastest IT20 century (103* from 51 balls)



Incredible.



