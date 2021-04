भारत में कोविड-19 (Covid-19) से बिगड़े हालात को लेकर पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा व्यथित है. अब जहां कुछ खिलाड़ियों आईपीएल से हटने का फैसला लिया है, तो दुनिया भर के बाकी खिलाड़ी भी हालात को लेकर संवेदना जतायी है. पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने ट्वीट करते हुए भारतीयों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं. एक दिन पहले ही पाकिस्तानी पूर्व सीमर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने भी अपने देशवासियों अपील करते हुए भारत की मदद करने की अपील की थी. शोएब अख्तर ने अपने यू-ट्यूब चैनल के जरिए भारत की मदद करने की अपील की थी. और अब बाबर आजम (Babar Azam) ने ट्वीट करते हुए नियमों का पालन करने की भी अपील की है.

Prayers with the people of India in these catastrophic times. It's time to show solidarity and pray together. I also request all the people out there to strictly follow SOPs, as it's for our safety only. Together we can do it. #StayStrong pic.twitter.com/YCLb13ITlO