Nirdesh Baisoya की Anil Kumble जैसी बड़ी उपलब्धि, विजय मर्चेंट ट्रॉफी मैच में हासिल किए 'परफेक्ट 10'

Nirdesh Baisoya: क्रिकेट के खेल में एक पारी में पूरे 10 विकेट हासिल करने का कारनामा अब तक चंद खिलाड़ी ही अंजाम दे पाए हैं. इंग्लैंड के जिम लेकर (Jim Laker)और भारत के अनिल कुंबले (Anil Kumble)टेस्ट क्रिकेट में 'परफेक्ट 10' हासिल कर चुके हैं. अनिल कुंबले ने यह उपलब्धि वर्ष 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हासिल की थी. उनसे पहले इंग्लैंड के स्पिनर जिम लेकर ने वर्ष 1956 में इंग्लैंड के खिलाफ इस कारनामे को अंजाम दिया था. हाल ही में विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर-16 क्रिकेट ( U-16 Vijay Merchant Trophy match) के मैच में मेघालय की ओर से खेलने वाले निर्देश बैसोया (Nirdesh Baisoya) ने नगालैंड के खिलाफ (Meghalaya vs Nagaland) यह कारनामा किया है. हालांकि निर्देश ने यह कारनामा विजय मर्चेंट ट्रॉफी के मुकाबले में किया है लेकिन उनकी इस उपलब्धि को भी कम करके नहीं आंका जा सकता (Nirdesh Baisoya takes 10 wickets in an innings).खास बात यह है कि निर्देश भी जिम लेकर और अनिल कुंबले की तरह स्पिन गेंदबाजी करते हैं.