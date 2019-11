NZ vs ENG, 1st T20I: जेम्स विंस ने जड़ा धमाकेदार अर्धशतक, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया

क्राइस्टचर्च:

New Zealand vs England, 1st T20I: जेम्स विन्स (James Vince) के पहले टी-20 अर्धशतक की बदौलत इंग्लैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड (New Zealand vs England)को पहले मैच में 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. शुक्रवार को खेले गए इस मैच में जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है. विंस ने नाबाद 59 रन की बेहतरीन पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 38 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके और दो छक्के उड़ाए. मैच् में पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान न्यूजीलैंड टीम ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 153 रन बनाए. 154 रन का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने जरा भी मुश्किल नहीं बन सका. इंग्लैंड ने 18.3 ओवर में महज तीन विकेट खोकर जीत हासिल कर ली. विन्स को उनके दमदार प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.