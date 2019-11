हैमिल्टन:

New Zealand vs England 2nd Test: ऑलराउंडर डेरिल मिशेल (Daryl Mitchell) को शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिये न्यूजीलैंड की टीम (New Zealand Team) में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड के पूर्व कोच और अब इंग्लैंड के सहायक रग्बी कोच जॉन मिशेल के बेटे डेरिल को हैमिल्टन में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिये चोटिल कोलिन डि ग्रैंडहोम ( Colin de Grandhomme) की जगह टीम में स्‍थान द‍िया गया है. हाल में हुए रग्बी वर्ल्‍डकप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को मात दी थी. क्र‍िकेट की बात करें तो न्‍यूजीलैंड टीम ने पहला टेस्‍ट पारी और 65 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हास‍िल कर ली है. अब उसकी निगाहें सीरीज में क्लीन स्वीप करने पर लगी हैं.