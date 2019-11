अज‍िंक्‍य रहाणे बोले, डे नाइट टेस्‍ट में रोशनी में बैट‍िंग करना चुनौतीपूर्ण

मैच के चौथे द‍िन स्‍टंप्‍स के समय इंग्‍लैंड की दूसरी पारी का स्‍कोर 3 व‍िकेट खोकर 55 रन है. जो डेनली 7 रन बनाकर नाबाद हैं. रोरी बर्न्‍स, डोम‍िन‍िक स‍िब्‍ले और जैक लीच आउट होने वाले बल्‍लेबाज हैं. तीसरे व‍िकेट के रूप में लीच के आउट होते ही तीसरे द‍िन का खेल समाप्‍त घोष‍ित कर द‍िया गया.

BJ Watling in some good company near the top of the highest Test innings by a wicket-keeper #StatsGuru #NZvENG #cricketnation pic.twitter.com/FtDbgNyFN1