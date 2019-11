NZ vs ENG 1st Test: Ben Stokes फिर साबित हो रहे न्यूजीलैंड टीम के लिए मुसीबत..

माउंट मोनगानुइ:

New Zealand vs England, 1st Test: वर्ल्डकप 2019 में इंग्लैंड की जीत के सूत्रधार रहे बेन स्टोक्स (Ben Stokes) एक बार फिर न्यूजीलैंड के लिए पहले टेस्ट में परेशानी का सबब बन रहे हैं. हरफनमौला स्टोक्स की नाबाद 67 रनों की मदद से इंग्लैंड टीम ने टीम ने पहले टेस्ट (New Zealand vs England, 1st Test) में शुरुआती झटकों के बाद वापसी की. न्यूजीलैंड में जन्मे लेकिन इंग्लैंड की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले स्टोक्स चाय से पहले क्रीज पर आये थे जब इंग्लैंड ने तीन विकेट 120 रन पर गंवा दिए थे लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी से भरी पारी खेलते हुए टीम की स्थिति को संभाल लिया. गुरुवार को पहले दिन का खेल समाप्त होने पर इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 241 रन था और स्टोक्स (नाबाद 67) के साथ ओली पॉप (नाबाद 18) क्रीज पर थे.